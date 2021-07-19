«Это наверняка будет большой бой». Редкач рассказал, когда планирует провести следующий поединок
«Я жду тебя в ринге». Редкач вызвал Беринчика на бой
Также Иван пожелал Денису получить меньше сечек в кулачном бою с Лобовым
07:59
Иван Редкач / Фото: instagram.com/ivan_redkach_11
Украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) в Instagram
вызвал на поединок соотечественника из легкого веса Дениса Беринчика (15-0, 9 КО).
«Денис, брат, желаю тебе удачи в бою, который скоро состоится. Меньше сечек, больше двоечек, если попадешь – добивай. После этого боя я жду тебя в ринге».
Напомним, Беринчик ранее завершил подготовку к поединку против Артема Лобова на голых кулаках.