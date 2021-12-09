Украинский проспект сенсационно не выиграл у джорнимена
Яркий украинский боксер вернулся в ринг победой нокаутом в первом раунде
Роман Головащенко – бывший претендент на титул чемпиона мира
08:59
Фото: Facebook Головащенко
Украинский тяжеловес Роман Головащенко (21-5, 19 КО) провел первый бой более чем за два года, встретившись с представителем Азербайджана Тариелем Джафаровом (8-5, 7 КО).
Поединок завершился уже в стартовом раунде нокаутом от Головащенко. На кону боя стоял титул UBO International.
Видео нокаута:
В этом же вечера бокса украинский проспект Валентин Штонда сенсационно не выиграл у джорнимена.
Напомним, Головащенко – бывший претендент на титул чемпиона мира по версии IBO.
Комментарии 0