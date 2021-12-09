Яркий украинский боксер вернулся в ринг победой нокаутом в первом раунде

Роман Головащенко – бывший претендент на титул чемпиона мира

Фото: Facebook Головащенко

Украинский тяжеловес Роман Головащенко (21-5, 19 КО) провел первый бой более чем за два года, встретившись с представителем Азербайджана Тариелем Джафаровом (8-5, 7 КО).

Поединок завершился уже в стартовом раунде нокаутом от Головащенко. На кону боя стоял титул UBO International.

Видео нокаута:

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Напомним, Головащенко – бывший претендент на титул чемпиона мира по версии IBO.