Захареев: «Когда начал заниматься боксом, у нас не было ничего, даже зала – тренировались на улице»

Тогда он и подумать не мог, что станет чемпионом мира

Эксклюзив

Юрий Захареев / Фото - AIBA

В 19 лет Юрий Захареев успел по молодежи стать чемпионом мира и дважды – чемпионом Европы, а по взрослым в 2021 году выиграть дебютный чемпионат Украины и следом за ним – чемпионат мира.

Но XSPORT попросил его вспомнить о том, как все начиналось. История парня из села Андреевка в Одесской области, который дошел до золота мирового первенства.

Начал заниматься я в 10 лет. Для начала у нас не было вообще ничего – зала у нас не было, тренировались на улице. В планах тогда не было заходить настолько далеко. Тренер Игорь Юрескул как-то решил вывезти нас на обычные спарринги, посмотреть, что мы умеем, чему мы научились. Ездили, дрались. Потом потихоньку начали ездить в другие залы, смотреть как там занимаются ребята, стоять с ними в парах, тренироваться. Так он возил нас по всем залам в Одесской области. Так у нас с ребятами проявился интерес этим заниматься. Потом начали с чемпионата области – первые наши соревнования. Там мы еще не могли достичь хороших результатов, так как не хватало опыта, Но потихоньку начали проявлять себя: область, первые поездки на чемпионат Украины, на которых занимали третье места, вторые. Так вот мы набирались опыта и продолжали расти над собой.

Полное интервью Юрия Захареева смотрите на телеканале XSPORT завтра, 12 ноября, в 10:30.