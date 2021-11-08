Захареев: «О профессионалах мы пока не думаем, и готовимся к Олимпиаде»

Юрий рассказал о сложных сборах перед чемпионатом мира-2021 и о своей победе





Юрий Захареев / Фото: facebook

Украинский чемпион мира Юрий Захареев рассказал XSPORT о своем выступлении на чемпионате мира по боксу в Белграде.



«Эмоции отличные, поскольку мы туда ехали за первым местом, готовились к этому и показали хороший результат. Эмоций очень много и словами их не передать. Я первый, кто смог в таком возрасте поехать и победить. Но пока еще ничего не ощущается, но я думаю, что через время все пойму».

О подготовке.

«Готовились очень долго. Были сборы в Конча-Заспе, были три тренировки в день, мы готовились, тренер смотрел соперников и затем мы с ним нарабатывали наработки, и под каждого соперника нашли ключик».

О сложнейшем поединке.

«Самым сложным был бой с казахом. Он был выше меня, с длинными руками, непредсказуем и его было тяжело прочитать, но к нему мы также нашли подход. Я вышел уверенным, к тому же, в моем углу были тренера, которые подсказывали как работать. Как видите, все прошло отлично».

О поддержке мамы.

«Мама уже заждалась, поскольку давно пора быть дома. Будем ехать, поскольку мама ждет. Это моя болельщица, которая поддерживала меня во всем. Поддержка имеет значение».

О профессиональном боксе.

«Из промоутеров никто к нам еще не обращался. О профессионалах мы пока не думаем, и готовимся к Олимпиаде, куда хотим поехать и показать хороший результат».

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины позитивно оценил выступление своей команды на чемпионате мира.