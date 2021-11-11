«Если скажу, что были на 100% уверены в золоте Захареева, то это будет неправда». Победа 19-летнего боксера удивила многих
Захареев: «Тренер с малого возраста мотивировал. Смотрели бои Роя Джонса, Тайсона, Усика, Ломаченко»
Признался, что еще с детства готовился стать чемпионом мира
11 ноября 19:57
Эксклюзив
Юрий Захареев / Фото - AIBA
Самый молодой чемпион мира в истории Украины Юрий Захареев признался, что тренер Игорь Юрескул готовил его к подобным победам еще с самого детства:
Мы к этому стремились с малого возраста, как только начинали мы заниматься. Тренер показывал нам бои, мотивировал нас. Смотрели как Рой Джонс боксирует, Тайсон. Также и наших звезд: Усика, Ломаченко. На них смотрели, на них ровнялись. Хотели достичь таких же высот.
Полное интервью Юрий Захареева смотрите на телеканале XSPORT завтра, 12 ноября, в 10:30.
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