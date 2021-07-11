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Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани

Сумма с шестью нулями легла на банковский счет «Хай-Тека»
Бокс Профессиональный бокс
19:32
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Василий Ломаченко / Фото: Top Rank

Экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) в доминирующей манере победил Масайоши Накатани (19-2, 13 KO) нокаутом в девятом раунде.

Портал sportspayouts.com сообщил о выплатах спортсменам за поединок. По информации источника, Лома за бой с японцем получил не менее двух миллионов долларов, в то время как его оппоненту досталось не меньше шестисот тысяч долларов. 

Отметим, что за предыдущий поединок, в котором «Хай-Тек» дрался с Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO), украинец получил три миллиона двести пятьдесят тысяч долларов.

Напомним, что следующим боем для Ломы должен стать реванш с Лопесом.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Василий Ломаченко Масайоши Накатани

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