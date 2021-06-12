Завоевание титула WBO и осечка из-за рассечения. Вспоминаем титульные поединки Виталия Кличко в июне

В последний раз в июне легендарный украинец появлялся почти 18 лет назад

Виталий Кличко с поясом WBC / Fightland - Vice

Легендарный украинский супертяжеловес Виталий Кличко (45-2, 41 KO) уже давно отошел от спортивных дел. В данный момент на посту мэра Киева Кличко трудится во благо жителей столицы Украины.



Предлагаем вам окунуться в историю и вспомнить титульные поединки старшего из братьев Кличко, которые тот проводил в июне.

Впервые за титул Виталий подрался еще в прошлом тысячелетие. 26 июня 1999 года его соперником был чемпион мира по версии WBO Херби Хайд (49-4, 43 KO). К тому времени 28-летний британец нигерийского происхождения лишь единожды проиграл, а в остальных 30 поединках добывал победу. А украинский гигант подходил в статусе непобежденного бойца (24-0).

В первом раунде Кличко напирал на чемпиона, но тот огрызался, иногда выбрасывая удары, которые находили цель. Но во втором раунде украинец решил показать, кто в этом ринге хозяин.

Сразу со старта Виталий ринулся на соперника, и одним из ударов отправил того на канвас. Британец сумел встать на ноги и продолжить поединок, но это продолжалось недолго. В середине раунда серией ударов вновь повалил чемпиона на ринг. Судья решил, что с того уже хватит, и присудил Кличко 25-ю победу в карьере.

Следующего поединка в июне пришлось ждать почти четыре года. 21 июня 2003 года легенда британского бокса Леннокс Льюис (41-2-1) провел свой 44-й поединок, который стал последний в его карьере. Виталий Кличко в качестве андердога подходил к поединку с обладателем титулов WBC/IBF/ IBO.

Несмотря на статус аутсайдера, именно Виталий доминировал в поединке. Но в третьем раунде случилось событие, которое предрешило исход боя – хуком с правом Льюис ударил в левый глаз Виталия, что привело к образованию рассечения.

Даже после этого Кличко был лучше, но проблемы с глазом играли на руку британцу. Леннокс в шестом раунде воспользовался тем, что украинец стал хуже видеть левым глазом, и нанес Виталию мощный апперкот. Кличко тяжело принял удар, но все же сумел продолжить поединок. Оба бойца были уже изрядно измотаны, и поэтому большую часть раунда провели в клинче. После шестого раунда арбитр после совета от доктора решил досрочно остановить поединок. Победа досталась Льюису, а Виталий остался в недоумении. К слову, к тому моменту по запискам всех судей украинец вел 58:56.

Это было последнее появление Виталия в ринге в июне.

Напомним, что брат Виталия Владимир Кличко может вернуться в ринг после длительной паузы.