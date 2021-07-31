Ждем официальное подтверждение. Известна дата боя и следующий соперник Ломаченко – это снова бывшая «жертва» Лопеса

На горизонте – реванш с Теофимо

Фото: Facebook Василия Ломаченко

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) следующий бой проведет 11 декабря. Соперником украинца станет экс-обладатель титула IBF в легком весе Ричард Комми (30-3, 27 КО).

Об этом в Twitter сообщил авторитетный инсайдер Дэн Рафаэль.

Комми, как и предыдущий соперник Ломаченко – Масайоши Накатани, это бывший соперник абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса. Американец нокаутировал Комми во втором раунде.

Если Ломаченко пройдет Комми, а Лопес в своем бою одолеет Джорджа Камбососа, то в начале следующего года мы, с большой долей вероятности, увидим реванш Ломаченко – Лопес.

Напомним, ранее бой с Ломаченко хотел заполучить проспект Девин Хэйни.