Украинские гребцы на байдарках и каноэ отправились на Олимпиаду
Украинка Ус попала в топ-10 на Олимпиаде в Токио
Виктория была единственной представительницей Украины в гребном слаломе
11:19
Виктория Ус / фото - Getty Images
Единственная представительница Украины в гребном слаломе Виктория Ус заняла 8-е место на Олимпийских играх в Токио, Япония.
В финал украинка пробилась с 9-го места. Во время битвы за медали Виктория выступила немного хуже. Рикарда Функ из Германии показала лучшее время и завоевала золотую медаль.
На предыдущей Олимпиаде в Рио Ус не смогла квалифицироваться в финал.
Виктория ранее показала свой номер в олимпийской деревне.