Украинка Ус попала в топ-10 на Олимпиаде в Токио

Виктория была единственной представительницей Украины в гребном слаломе

Виктория Ус / фото - Getty Images

Единственная представительница Украины в гребном слаломе Виктория Ус заняла 8-е место на Олимпийских играх в Токио, Япония.

В финал украинка пробилась с 9-го места. Во время битвы за медали Виктория выступила немного хуже. Рикарда Функ из Германии показала лучшее время и завоевала золотую медаль.

На предыдущей Олимпиаде в Рио Ус не смогла квалифицироваться в финал.

Виктория ранее показала свой номер в олимпийской деревне.