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Украинка Ус попала в топ-10 на Олимпиаде в Токио

Виктория была единственной представительницей Украины в гребном слаломе
Olympics Токио-2020
11:19
Украинка Ус попала в топ-10 на Олимпиаде в Токио
Виктория Ус / фото - Getty Images

Единственная представительница Украины в гребном слаломе Виктория Ус заняла 8-е место на Олимпийских играх в Токио, Япония.

В финал украинка пробилась с 9-го места. Во время битвы за медали Виктория выступила немного хуже. Рикарда Функ из Германии показала лучшее время и завоевала золотую медаль.


На предыдущей Олимпиаде в Рио Ус не смогла квалифицироваться в финал.

Виктория ранее показала свой номер в олимпийской деревне.

Антон Кривенко
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