Украинка Ус завершила выступления на ОИ-2020 седьмым местом

В Токио Виктория попала в два финала, но до медалей не дотянулась

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Украинка Виктория Ус заняла седьмое место в финале Олимпийских игр-2020 в гребном слаломе на каноэ.

Украинка преодолела дистанцию за 124.85 секунд. Чемпионке Джессике Фокс Ус уступила 19.81, а третьему месту 13.72.

Отметим, что только Ус, а также Фокс сумели попасть в финал Олимпийских игр и на байдарке, и на каноэ. В решающем заезде на байдарках Виктория заняла восьмое место.

Напомним, гребной слалом на каноэ только в Токио-2020 был включен в список олимпийских видов спорта.