Ус с запасом квалифицировалась в свой второй финал ОИ-2020

Чуть позже сегодня, 29 июля, украинка поборется за медали Токио-2020

Виктория Ус / Фото: Getty Images

Украинка Виктория Ус пробилась в финал Олимпийских игр-2020 в Токио в гребном слаломе на каноэ.

В полуфинале Ус преодолела дистанцию за 120.12 секунд. Это на 11.53 хуже, чем лидер мирового рейтинга австралийка Джессика Фокс. Тем не менее, результат Виктории позволил ей обеспечить себе финал еще до окончания полуфинала.

Финал состоится сегодня, 29 июля. Ориентировочное начало – 9:50 по киевскому времени.

Напомним, ранее Ус пробилась в финал на байдарке. Там она заняла восьмое место.