Алтухов добыл лицензию на ОИ-2020 в Токио
Алтухов – о завоевании лицензии на Игры в Токио: «Мы это сделали. Теперь двигаемся дальше»
Украинский каноист поблагодарил всех своих болельщиков
18 мая 19:55
Павел Алтухов / Фото - FacebookУкраинский каноист Павел Алтухов в комментарии официальному аккаунту НОК Украины в Facebook поделился эмоциями после завоевания олимпийской лицензии в каноэ-одиночке на дистанции 1000 м на квалификационном турнире в венгерском Сегеде.
«Наконец добравшись домой и успокоившись, могу сказать, что мы это сделали, наш первый шаг в Токио-2020. Теперь двигаемся дальше. Спасибо всем кто поддерживал и был рядом на протяжении всего пути. Вы очень ценны».
Напомним, последний шанс отобраться на Олимпийские игры-2020 – мировой отбор в Барнауле, Россия, который пройдет с 21 по 23 мая.
Ранее на чемпионате Европы паралимпийская сборная Украины завоевала 3 лицензии в Токио-2020.
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