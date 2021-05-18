Алтухов – о завоевании лицензии на Игры в Токио: «Мы это сделали. Теперь двигаемся дальше»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 2
Сегодня 12
Завтра 3
Футбол (4 события из 5) показать все
Премьер-Лига (Англия) 20/21
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:1 Окончен
21:00 Брайтон - Манчестер Сити 3:2 Окончен
22:15 Челси - Лестер 2:1 Окончен
Серия А (Италия) 20/21
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Лацио - Торино 0:0 Окончен
Хоккей (3 события из 4) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс 5:2 Окончен
05:00 Колорадо Эвеланш - Сент-Луис Блюз 4:1 Окончен
23:00 Ванкувер Кэнакс - Калгари Флэймс 4:2 Окончен
Баскетбол (1 событие из 2) показать все
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Будивельник - Днепр 72:81 Окончен
Хоккей (2 события из 2) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Питтсбург Пингвинс - Нью-Йорк Айлендерс 2:1 3-й период
03:00 Флорида Пантерс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:2 3-й период
Футбол (4 события из 6) показать все
Премьер-Лига (Англия) 20/21
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Тоттенхэм - Астон Вилла -:- Запланирован
21:00 Кристал Пэлас - Арсенал -:- Запланирован
22:15 Вест Бромвич Альбион - Вест Хэм -:- Запланирован
22:15 Бернли - Ливерпуль -:- Запланирован
Хоккей (3 события из 4) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Питтсбург Пингвинс - Нью-Йорк Айлендерс 2:1 3-й период
03:00 Флорида Пантерс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:2 3-й период
05:00 Вегас Голден Найтс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 2) показать все
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Химик - Прометей -:- Запланирован
20:00 БК Тернополь - БК Запорожье -:- Запланирован
Теннис (3 события из 42) показать все
ATP 2021 (Lyon, France)
Календарь Таблица
Пари-матч
11:00 Доминик Тим - Камерон Норри -:- Запланирован
11:00 Гаэль Монфис - Йошихито Нишиока -:- Запланирован
15:30 Диего Себастиан Швартцман - Ришар Гаске -:- Запланирован
Хоккей (3 события из 4) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
05:30 Колорадо Эвеланш - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован

Алтухов – о завоевании лицензии на Игры в Токио: «Мы это сделали. Теперь двигаемся дальше»

Украинский каноист поблагодарил всех своих болельщиков

Гребля на байдарках и каноэ
18 мая 19:55
Алтухов – о завоевании лицензии на Игры в Токио: «Мы это сделали. Теперь двигаемся дальше»
Павел Алтухов / Фото - Facebook
Украинский каноист Павел Алтухов в комментарии официальному аккаунту НОК Украины в Facebook поделился эмоциями после завоевания олимпийской лицензии в каноэ-одиночке на дистанции 1000 м на квалификационном турнире в венгерском Сегеде.

«Наконец добравшись домой и успокоившись, могу сказать, что мы это сделали, наш первый шаг в Токио-2020. Теперь двигаемся дальше. Спасибо всем кто поддерживал и был рядом на протяжении всего пути. Вы очень ценны».


Напомним, последний шанс отобраться на Олимпийские игры-2020 – мировой отбор в Барнауле, Россия, который пройдет с 21 по 23 мая.

Ранее на чемпионате Европы паралимпийская сборная Украины завоевала 3 лицензии в Токио-2020.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Павел Алтухов Токио-2020

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Токийская ассоциация медицинских работников призвала власти Японии отменить Олимпийские Игры
Токийская ассоциация медицинских работников призвала власти Японии отменить Олимпийские Игры
Olympics Токио-2020
18 мая 17:53
Более 80% японцев выступают против проведения Олимпийских Игр
Более 80% японцев выступают против проведения Олимпийских Игр
Olympics Токио-2020
18 мая 12:12
Две политические партии Японии призвали власти страны отменить или перенести Олимпиаду-2020
Две политические партии Японии призвали власти страны отменить или перенести Олимпиаду-2020
Olympics Токио-2020
17 мая 12:59
Премьер-министр Японии ввел режим чрезвычайного положения в трех префектурах
Премьер-министр Японии ввел режим чрезвычайного положения в трех префектурах
Olympics Токио-2020
17 мая 12:21
Петиция за отмену Игр в Токио-2020 собрала более 350 тысяч подписей
Петиция за отмену Игр в Токио-2020 собрала более 350 тысяч подписей
Olympics Токио-2020
15 мая 10:36
Профсоюз врачей Японии: «Кто-то должен сказать, что Игры в Токио-2020 нужно отменить»
Профсоюз врачей Японии: «Кто-то должен сказать, что Игры в Токио-2020 нужно отменить»
Olympics Токио-2020
15 мая 07:37

Новости: Гребля на байдарках и каноэ

Алтухов – о завоевании лицензии на Игры в Токио: «Мы это сделали. Теперь двигаемся дальше»
Алтухов – о завоевании лицензии на Игры в Токио: «Мы это сделали. Теперь двигаемся дальше»
18 мая 19:55
Украина привезет 10 медалей с этапа Кубка мира
Украина привезет 10 медалей с этапа Кубка мира
16 мая 21:46
Алтухов добыл лицензию на ОИ-2020 в Токио
Алтухов добыл лицензию на ОИ-2020 в Токио
13 мая 13:14
По итогам Кубка Украины определилась олимпийская сборная
По итогам Кубка Украины определилась олимпийская сборная
12 апреля 17:54
Кубок Украины памяти Юлии Рябчинской. Видео трансляция
Кубок Украины памяти Юлии Рябчинской. Видео трансляция
12 апреля 09:49
Когда все пошло не по плану. Олимпийского призера признали виновным в попытке вывезти 650 кг кокаина
Когда все пошло не по плану. Олимпийского призера признали виновным в попытке вывезти 650 кг кокаина
1 апреля 19:52
Все новости

Популярные новости

Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Бокс Профессиональный бокс
14 мая 08:55
7
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Бокс Профессиональный бокс
15 мая 10:57
7
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Тема дня
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Бокс Профессиональный бокс
16 мая 13:46
Три года назад Ломаченко побывал в нокдауне, выиграл третий титул и дал понять, что не сверхчеловек
Три года назад Ломаченко побывал в нокдауне, выиграл третий титул и дал понять, что не сверхчеловек
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 12:35
1
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Бокс Профессиональный бокс
17 мая 20:50
1
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 08:21
Все новости

Анонсы

АПЛ. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Видео трансляция
WEB
АПЛ. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Видео трансляция
20:00
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Онлайн трансляция
20:00
Финал Кубка Италии. «Аталанта» – «Ювентус». Онлайн трансляция
TV
Финал Кубка Италии. «Аталанта» – «Ювентус». Онлайн трансляция
21:00
Большой вечер бокса Champion Boxing Promotion в Киеве. Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Большой вечер бокса Champion Boxing Promotion в Киеве. Видео трансляция на XSPORT
21:40
Чемпионат Англии. «Вест Бромвич» – «Вест Хэм». Видео трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Вест Бромвич» – «Вест Хэм». Видео трансляция
22:15
Кубок Франции. Финал. «Монако» – ПСЖ. Онлайн трансляция
WEB
Кубок Франции. Финал. «Монако» – ПСЖ. Онлайн трансляция
22:15
Чемпионат Англии. «Бернли» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Бернли» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
22:15
Чемпионат Германии. «Боруссия» Д – «Байер». Онлайн трансляция
TV
Чемпионат Германии. «Боруссия» Д – «Байер». Онлайн трансляция
22 мая 16:30
Бой за звание абсолютного чемпиона мира. Хосе Рамирес – Джош Тейлор. Онлайн трансляция
WEB
Бой за звание абсолютного чемпиона мира. Хосе Рамирес – Джош Тейлор. Онлайн трансляция
23 мая 05:00
Украина – Бахрейн. Видео трансляция
WEB
Украина – Бахрейн. Видео трансляция
23 мая 15:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00