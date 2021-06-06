Лузан завоевала третью медаль на чемпионате Европы, мужская байдарка-двойка из Украины также стала призером

Итого в активе украинцев пять комплектов наград

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На чемпионате Европы-2021 в Познани, Польша, украинцы завоевали еще две медали.

Людмила Лузан выиграла уже третью награду на турнире, заняв третье место в спринте в двойке вместе с Анастасией Черниковой. Эта же пара ранее стала чемпионом Европы в олимпийской дисциплине. В спринте девушки показали результат – 45, 204 сек.

В заезде на 500 метров байдарка-двойка Олега Кухарика и Дмитрия Даниленко стала второй. Украинцы опередили немцев во главе с семикратным чемпионом мира Максом Хоффом – 1.31,101 минуты против 1.31,215. Данная дисциплина станет олимпийской на Играх в Париже в 2024 году.

Лузан ранее выиграла первую золотую медаль в истории украинского женского каноэ.