Определен состав сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ на Олимпийские Игры-2020
Лузан завоевала третью медаль на чемпионате Европы, мужская байдарка-двойка из Украины также стала призером
Итого в активе украинцев пять комплектов наград
6 июня 13:45
фото - ФКУ
На чемпионате Европы-2021 в Познани, Польша, украинцы завоевали еще две медали.
Людмила Лузан выиграла уже третью награду на турнире, заняв третье место в спринте в двойке вместе с Анастасией Черниковой. Эта же пара ранее стала чемпионом Европы в олимпийской дисциплине. В спринте девушки показали результат – 45, 204 сек.
В заезде на 500 метров байдарка-двойка Олега Кухарика и Дмитрия Даниленко стала второй. Украинцы опередили немцев во главе с семикратным чемпионом мира Максом Хоффом – 1.31,101 минуты против 1.31,215. Данная дисциплина станет олимпийской на Играх в Париже в 2024 году.
Лузан ранее выиграла первую золотую медаль в истории украинского женского каноэ.
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