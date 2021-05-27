Определен состав сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ на Олимпийские Игры-2020

Всего в Токио выступит 10 украинских спортсменов

Павел Алтухов и Дмитрий Янчук / Фото: facebook.com/ukr.canoe

По итогам чемпионата Украины были определены представители сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ на Олимпийских играх-2020 в Токио.



Сегодня, 27 мая, определились участники Олимпиады в каноэ-двойках: среди мужчин лучшими стали Павел Алтухов и Дмитрий Янчук, а среди женщин – Людмила Лузан и Анастасия Четверикова.

Олимпийская сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ:

Мужчины

Каноэ-одиночка, 1000 м. Юрий Вандюк.

Каноэ-двойка, 1000 м. Павел Алтухов и Дмитрий Янчук.

Женщины

Каноэ-двойка, 500 м. Людмила Лузан и Анастасия Четверикова.

Байдарка-четверка, 500м, и байдарка-двойка, 500 м. (5 квот) Мария Повх, Анастасия Тодорова, Людмила Куклиновская, Юлия Юрийчук, Мария Кичасова-Скорык, Диана Танько (запасная).

Напомним, что Алтухов добыл олимпийскую лицензию в каноэ-одиночке в дистанции на 1000 м на квалификационном турнире в Сегеде, Венгрия