Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали серебро в гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 м
Первые слова Лузан и Четвериковой после завоевания серебра Токио-2020
Украинские каноистки не скрывали эмоций
06:50
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Наши каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова, завоевавшие олимпийское серебро в двойке на дистанции 500 м, в эфире телеканала UA: Перший поделились своими ощущениями после церемонии награждения:
«Это совсем другое ощущение, потому что это командная работа. Мы помогаем друг другу, делаем одно дело, у нас одна цель.
Это совсем другое. Это невероятное счастье. Я очень рада за Настю, за себя.
Мы сделали это. Мы так мечтали, так этого хотели столько лет. И вот мы к этому пришли. Мы в тройке самых сильных в мире. Это что-то нереальное, не могу в это поверить.
Это лучшее чувство для спортсмена. Нет чего-то выше Олимпиады. Мы счастливы, что у нас это получилось» – сказала Лузан.
«Передаем привет всей Украине. Я посвящаю эту медаль своему тренеру, Юрию Чебану. Он показал мне, что медаль и олимпийский пьедестал – это возможно. Также большое спасибо Люде.
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