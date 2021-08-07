Первые слова Лузан и Четвериковой после завоевания серебра Токио-2020

Наши каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова, завоевавшие олимпийское серебро в двойке на дистанции 500 м, в эфире телеканала UA: Перший поделились своими ощущениями после церемонии награждения:

Это совсем другое. Это невероятное счастье. Я очень рада за Настю, за себя.

Мы сделали это. Мы так мечтали, так этого хотели столько лет. И вот мы к этому пришли. Мы в тройке самых сильных в мире. Это что-то нереальное, не могу в это поверить.

Это лучшее чувство для спортсмена. Нет чего-то выше Олимпиады. Мы счастливы, что у нас это получилось» – сказала Лузан.