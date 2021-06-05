Лузан и Четверикова – чемпионки Европы в каноэ-двойке на олимпийской дистанции
Рыбачок и Вергелес стали призерами чемпионата Европы, проиграв победителям 0,3 секунды
Украинцы добавили еще 1 медаль в копилку сборной
Вергелес и Рыбачок финишируют / фото - ФКУ
На чемпионате Европы в польской Познани украинцы Виталий Вергелес и Андрей Рыбачок завоевали бронзовые медали.
На дистанции в 500 метров в каноэ-двойке лучшее время (1.44,915) показали каноэисты из России Владислав Чеботарь и Виктор Мелантьев. Украинцы отстали всего на 0,3 секунды и довольствовались третьим местом.
В копилке сборной Украины на континентальном первенстве также есть 2 комплекта золотых медалей.
Комментарии 0