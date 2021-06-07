Сборная Украины с лучшим результатом в истории завершила чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ

Лузан собрала весь комплект наград

Фото: facebook.com/ukr.canoe

Сборная Украины с чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ возвращается с восемью медалями. Это лучший результат в истории.



Людмиле Лузан удалось собрать полный комплект наград – два золота, и по одному серебру и бронзе.

Результаты сборной Украины на Евро-2021 по гребле на байдарках и каноэ

Золото: Людмила Лузан (С-1, 500 метров), Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (С-2, 500)

Серебро: Дмитрий Даниленко и Олег Кухарик (K-2, 500 метрів), Людмила Лузан (С-1, 200)

Бронза: Виталий Вергелес и Андрей Рыбачок (С-2, 500 метрів), Людмила Бабак (С-1, 5000), Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (С-2, 200), Мария Повх (К-1, 500)

Напомним, что на Олимпийских Играх-2020 в гребле на байдарках и каноэ Украину представят 10 спортсменов.