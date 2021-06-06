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Собрала весь комплект. У Лузан четвертая медаль на чемпионате Европы

У Повх бронза на дистанции 500 метров

Гребля на байдарках и каноэ
6 июня 15:33
Собрала весь комплект. У Лузан четвертая медаль на чемпионате Европы
Людмила Лузан / Фото: ФКУ

На чемпионате Европы в Познани украинские спортсменки завоевали еще серебро и золото.

Во-первых, стоит выделить Людмилу Лузан, завоевавшую свою четвертую медаль на турнире. Украинка к двум золотым и бронзовой медалям добавила серебро в спринте на 200 метров.

Байдарочница Мария Повх завоевала бронзу на дистанции 500 метров. Украина впервые за последние 10 лет имеет медаль на этой дистанции. Последний раз такое случалось в 2011-м году, когда Инна Осипенко-Радомская стала серебряным призером.

Напомним, Лузан вместе с Анастасией Черниковой накануне завоевали бронзовую медаль в спринте.

Карен Агабекян
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Мария Повх Людмила Лузан

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