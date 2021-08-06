Алтухов и Вандюк стали полуфиналистами Олимпийских игр в каноэ-одиночке
Украинская байдарка-четверка вышла в 1/2 финала олимпийского турнира
7 августа состоятся медальные заезды
08:35
Фото: facebook.com/ukr.canoe
Мария Кичасова, Людмила Куклиновская, Анастасия Тодорова
и Мария Повх вышли в полуфинал Олимпиады-2020 в байдарке-четверке на дистанции 500 м.
В квалификационном заезде украинки с результатом 1:39,224 финишировали шестыми.
В четвертьфинальной сессии нашей байдарке-четверке удалось улучшить время и с третьим результатом выйти в полуфинал Олимпийских игр.
Полуфинальный заезд украинок пройдет завтра, 7 августа, в 03:37 по киевскому времени. Медальная сессия пройдет в 06:19, а финал B – в 06:12.
Напомним, что в полуфиналы также пробились каноисты Юрий Вандюк и Павел Алтухов, а также Людмила Лузан и Анастасия Четверикова в каноэ-двойке.
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