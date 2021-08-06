Украинская байдарка-четверка вышла в 1/2 финала олимпийского турнира

7 августа состоятся медальные заезды

Фото: facebook.com/ukr.canoe

Мария Кичасова, Людмила Куклиновская, Анастасия Тодорова и Мария Повх вышли в полуфинал Олимпиады-2020 в байдарке-четверке на дистанции 500 м.



В квалификационном заезде украинки с результатом 1:39,224 финишировали шестыми.

В четвертьфинальной сессии нашей байдарке-четверке удалось улучшить время и с третьим результатом выйти в полуфинал Олимпийских игр.

Полуфинальный заезд украинок пройдет завтра, 7 августа, в 03:37 по киевскому времени. Медальная сессия пройдет в 06:19, а финал B – в 06:12.

Напомним, что в полуфиналы также пробились каноисты Юрий Вандюк и Павел Алтухов, а также Людмила Лузан и Анастасия Четверикова в каноэ-двойке.