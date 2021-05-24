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16-й этап Giro d`Italia. Берналь одержал победу

Пономарь расположился на 53-й позиции
Велоспорт
22:10
16-й этап Giro d`Italia. Берналь одержал победу
Фото: semana.com

Сегодня прошел 16-й этап веломногодневки Giro d`Italia. Победу одержал колумбийский гонщик Ineos Grenadiers Эган Арли Берналь. Украинец Андрей Пономарь расположился на 53-й позиции.

Маршрут королевского этапа был изменен из-за снега и низкой температуры. Протяженность заезда сократили с 212 до 153 км, перевалы Федайя и Пордой исключены из гонки. Таким образом, высшей точкой многодневки будет перевал Джау, который находится на высоте 2233 м.

Giro d`Italia. 16-й этап.

1. Эган Арли Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) – 4.22,41

2. Ромен Барде (Франция, DSM) – 0,27

3. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) – то же время

4. Джулио Чикконе (Италия, Trek-Segafredo) – 1,18

5. Хью Карти (Великобритания, EF Education – Nippo) – 1,19

53. Андрей Пономарь (Украина, Androni Giocattoli-Sidermec) – 04:43:47

Общий зачет:

1. Эган Арли Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) – 66.36,04

2. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) – 2,24

3. Хью Карти (Великобритания, EF Education – Nippo) – 3,40

4. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) – 4,18

5. Саймон Йейтс (Великобритания, BikeExchange) – 4,20

83. Андрей Пономарь (Украина, Androni Giocattoli-Sidermec) – 68:59:01

Результаты 15-го этапа Giro d`Italia.

Рене Тер Велде
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Андрей Пономарь

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