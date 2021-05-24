16-й этап Giro d`Italia. Берналь одержал победу
Сегодня прошел 16-й этап веломногодневки Giro d`Italia. Победу одержал колумбийский гонщик Ineos Grenadiers Эган Арли Берналь. Украинец Андрей Пономарь расположился на 53-й позиции.
Маршрут королевского этапа был изменен из-за снега и низкой температуры. Протяженность заезда сократили с 212 до 153 км, перевалы Федайя и Пордой исключены из гонки. Таким образом, высшей точкой многодневки будет перевал Джау, который находится на высоте 2233 м.
Giro d`Italia. 16-й этап.
1. Эган Арли Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) – 4.22,41
2. Ромен Барде (Франция, DSM) – 0,27
3. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) – то же время
4. Джулио Чикконе (Италия, Trek-Segafredo) – 1,18
5. Хью Карти (Великобритания, EF Education – Nippo) – 1,19
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53. Андрей Пономарь (Украина, Androni Giocattoli-Sidermec) – 04:43:47
Общий зачет:
1. Эган Арли Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) – 66.36,04
2. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) – 2,24
3. Хью Карти (Великобритания, EF Education – Nippo) – 3,40
4. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) – 4,18
5. Саймон Йейтс (Великобритания, BikeExchange) – 4,20
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83. Андрей Пономарь (Украина, Androni Giocattoli-Sidermec) – 68:59:01
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