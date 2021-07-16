Беломоина завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по маунтинбайку
Беломоина перед ОИ-2020 выиграла чемпионат Украины
Игры в Токио стартуют 23-го июля
16 июля 22:52
Фото: Facebook Яны Беломоиной
Велогонщица Яна Беломоина выиграла чемпионат Украины по маунтинбайку.
Следующими стартами для 28-летней спортсменки станут Олимпийские игры, которые пройдут с 23-го по 8-е августа. Беломоина во второй раз выступит на Олимпиаде. В Рио-2016 она заняла девятое место. При этом в Токио украинка может претендовать на медали. Об этом говорят ее результаты за последние пять лет – бронза чемпионата мира-2015 и победа в общем зачете Кубка мира-2017.
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