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Беломоина перед ОИ-2020 выиграла чемпионат Украины

Игры в Токио стартуют 23-го июля
Olympics Токио-2020
16 июля 22:52
Беломоина перед ОИ-2020 выиграла чемпионат Украины
Фото: Facebook Яны Беломоиной

Велогонщица Яна Беломоина выиграла чемпионат Украины по маунтинбайку.

 

Следующими стартами для 28-летней спортсменки станут Олимпийские игры, которые пройдут с 23-го по 8-е августа. Беломоина во второй раз выступит на Олимпиаде. В Рио-2016 она заняла девятое место. При этом в Токио украинка может претендовать на медали. Об этом говорят ее результаты за последние пять лет – бронза чемпионата мира-2015 и победа в общем зачете Кубка мира-2017.

Сергей Остапенко
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Яна Беломоина

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Новости: Велоспорт

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