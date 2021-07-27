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Беломоина показала свой лучший результат на ОИ, но осталась без медали

Токио-2020 стали третьими Играми для украинки
Olympics Токио-2020
10:44
Беломоина показала свой лучший результат на ОИ, но осталась без медали
Фото: Getty Images

Велогонщица Яна Беломоина стала восьмой на Олимпийских играх-2020 в Токио в соревнованиях по маунтинбайку.

Украинка финишировала со временем 1:19:40 часов, уступив чемпионке 3:54 минуты. До третьего места Беломоиной не хватило 2:35 минуты.

 

Тем не менее, восьмое место – лучший результат Беломоиной на Олимпийских играх. В Лондоне-2012 она была 13-й, а в Рио-2016 – девятой.

Напомним, в Токио-2020 сборная Украины пока завоевала три медали – все бронзовые.

Сергей Остапенко
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