Беломоина показала свой лучший результат на ОИ, но осталась без медали

Токио-2020 стали третьими Играми для украинки

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Велогонщица Яна Беломоина стала восьмой на Олимпийских играх-2020 в Токио в соревнованиях по маунтинбайку.

Украинка финишировала со временем 1:19:40 часов, уступив чемпионке 3:54 минуты. До третьего места Беломоиной не хватило 2:35 минуты.

Тем не менее, восьмое место – лучший результат Беломоиной на Олимпийских играх. В Лондоне-2012 она была 13-й, а в Рио-2016 – девятой.

Напомним, в Токио-2020 сборная Украины пока завоевала три медали – все бронзовые.