Эган Берналь – победитель Giro D'Italia-2021

Карузо и Йейтс – в тройке

Эган Арли Берналь / фото - Antena 2

Колумбийский гонщик команды Ineos Grenadiers Эган Арли Берналь стал победителем Giro D'Italia-2021.

Берналь потратил на преодоление всей дистанции 86,17:28 часов. Второе место занял итальянец Дамиано Карузо, который отстал от лидера на 1 минуту и 29 секунд. Третьим стал британец Симон Йейтс, отставший от Берналя на 4 минуты и 15 секунд.

18-летний украинский велогонщик команды Androni Giocattoli-Sidermec Андрей Пономарь разместился на 67 месте в общем зачете. Стоит отметить, что для Пономарь – самый молодой участник Giro D'Italia за последние 90 лет.

Напомним, Дамиано Карузо победитель 20-го этапа многодневки.