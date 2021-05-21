Giro d`Italia. Лучшее время на 13-м этапе показал Ниццоло, Пономарь – вновь в первой сотне
Завершился 13-й этап веломногодневки Giro d`Italia. Соперники проехали 198 километров между Равенной и Вероной.
Лучшее время показал Джакомо Ниццоло из команды Qhubeka Assos. 18-летний представитель Украины Андрей Пономарь стал 93-м.
Giro d`Italia. 13-й этап.
1. Джакомо Ниццоло (Италия, Qhubeka Assos) – 4.42,19
2. Эдоардо Аффини (Италия, Jumbo-Visma) – то же время
3. Петер Саган (Словакия, BORA – hansgrohe)
4. Давиде Чимолаи (Италия, Israel Start-Up Nation)
5. Фернандо Гавирия (Колумбия, UAE-Team Emirates)
Общий зачет после 13-го этапа
1.Эган Арли Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) – 48.29,23
2. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) – 0,45
3. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) – 1,12
4. Хью Карти (Великобритания, EF Education – Nippo) – 1,17
5. Саймон Йейтс (Великобритания, BikeExchange) – 1,22
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