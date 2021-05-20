Giro d`Italia. Вендрам победил на 12-м этапе, Пономарь во второй раз попал в топ-70
Завершился 12-й этап веломногодневки Giro d`Italia. Соперники проехали дистанцию между Сиеной и Баньо-ди-Романьей в 212 киломметров.
Лучшее время продемонстрировал итальянец Андреа Вендрам. 18-летний украинец Андрей Пономарь финишировал в топ-70.
Giro d`Italia. 12-й этап.
1. Андреа Вендрам (Италия, AG2R Citroen Team) – 5.43,48
2. Крис Хэмилтон (Австралия, Team DSM) – то же время
3. Джанлука Брамбилла (Италия, Trek – Segafredo) – 0,15
4. Джордж Беннетт (Австралия, Team Jumbo-Visma)
5. Джованни Висконти (Италия, Bardiani-CSF-Faizane) – 1,12
Общий зачет после 12-го этапа.
1. Эган Арли Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) – 48.29,23
2. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) – 0,45
3. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) – 1,12
4. Хью Карти (Великобритания, EF Education – Nippo) – 1,17
5. Саймон Йейтс (Великобритания, BikeExchange) – 1,22
Комментарии 0