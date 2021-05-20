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Giro d`Italia. Вендрам победил на 12-м этапе, Пономарь во второй раз попал в топ-70

18-летний украинец  почти повторил лучший результат
Велоспорт
20 мая 19:29
Giro d`Italia. Вендрам победил на 12-м этапе, Пономарь во второй раз попал в топ-70
Андреа Вендрам / фото - The Indian Paper

Завершился 12-й этап веломногодневки Giro d`Italia. Соперники проехали дистанцию между Сиеной и Баньо-ди-Романьей в 212 киломметров.

Лучшее время продемонстрировал итальянец Андреа Вендрам. 18-летний украинец Андрей Пономарь финишировал в топ-70.

Giro d`Italia. 12-й этап.

1. Андреа Вендрам (Италия, AG2R Citroen Team) – 5.43,48

2. Крис Хэмилтон (Австралия, Team DSM) – то же время

3. Джанлука Брамбилла (Италия, Trek – Segafredo) – 0,15

4. Джордж Беннетт (Австралия, Team Jumbo-Visma)

5. Джованни Висконти (Италия, Bardiani-CSF-Faizane) – 1,12

Общий зачет после 12-го этапа.

1. Эган Арли Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) – 48.29,23

2. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) – 0,45

3. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) – 1,12

4. Хью Карти (Великобритания, EF Education – Nippo) – 1,17

5. Саймон Йейтс (Великобритания, BikeExchange) – 1,22

Лучшим результатом Андрея является 60-е место в гонке.

Антон Кривенко
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Андрей Пономарь

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