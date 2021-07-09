Кавендиш повторил мировой рекорд, одержав 34-ю победу на 13-м этапе Tour de France

В общем зачете сохранил лидерство чемпион прошлой «Большой петли»

Марк Кэвендиш / фото - The Independent

На 13-м этапе Tour de France 4-ю победу в 2021 году и 34-ю в карьере одержал Марк Кавендиш. Таким образом британец повторил рекорд Эдди Меркса, который с 1969 по 1974 выиграл на французской «Большой петле» такое же количество этапов.

Гонщик Deceuninck – Quick Step за 5.04,29 часов первым проехал дистанцию длинною в 219,9 киломметров, обогнав своих ближайших преследователей Михаэля Меркева и Яспера Филипсена.

В общем зачете действующий чемпион ТДФ Тадей Погачар сохранил лидерство, опережая ближайшего преследователя Ригоберто Урана больше, чем на 5 минут.

Результаты 12-го этапа Tour de France.