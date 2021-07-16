Погачар выиграл второй этап Tour de France кряду
Мохорич выиграл 19-й этап Tour de France
Словенец прервал череду побед лидера общего зачета
18:32
Матей Мохорич / Фото: пресс-служба Tour de France
Словенец Матей Мохорич из Bahrain-Victorious выиграл 19-й этап Tour de France. Второй результат у французкого велогонщика команды Cofidis Кристофа Лапорта. Третьим стал датчанин Каспер Педерсен из DSM.
Таким образом Мохорич прервал серию побед Тадея Погачара, который, впрочем, остался лидером общего зачета.
Отметим, что ранее Мохорич победил на седьмом этапе Tour de France.
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