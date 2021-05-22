Пономарь попал в топ-30 на 14-м этапе Giro d`Italia. Лучшее время показал Фортунато
14-й этап веломногодневки Giro d`Italia завершился победой итальянца из команды Eolo Kometa Лоренцо Фортунато. Гонщики проехали дистанцию в 205 киломметров между Читтаделлой и Монте Дзонколан.
18-летний украинец Андрей Пономарь установил личный абсолютный рекорд на этапе. Приняв участие в отрыве дня велосипедист финишировал 28-м.
Giro d`Italia. 14-й этап.
1. Лоренцо Фортунато (Италия, Eolo-Kometa) – 5.17,22
2. Ян Тратник (Словения, Bahrain Victorious) – 0,26
3. Алессандро Кови (Италия, UAE Team Emirates) – 0,59
4. Эган Арли Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) – 1,43
5. Бауке Моллема (Нидерланды, Trek-Segafredo) – 1,47
Общий зачет.
1. Эган Арли Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) – 55.30,47
2. Саймон Йейтс (Великобритания, BikeExchange) – 1,33
3. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) – 1,55
4. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) – 1,57
5. Хью Карти (Великобритания, EF Education – Nippo) – 2,11
В прошлом году лучшим результатом для представителя Украины Марка Падуна было 2-е место.
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