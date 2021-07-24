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Украинская всадница Логутенкова не сумела пробиться в финал ОИ
Спортсменка заняла седьмое место в группе, а проходные – первые два
24 июля 15:55
Инна Логутенкова / Фото: Украинский Конный Портал
Украинская всадница Инна Логутенкова не сумела выйти в финал Олимпийских игр-2020 в Токио.
Логутенкова заняла седьмое место в своей группе, набрав 66,118 очков. В то же время путевку в финал давали только первые две позиции.
Логутенкова во второй раз принимает участие в Олимпийских играх. В Рио-2016 у нее было 41-е место в личной выездке.
Напомним, ранее Дарья Белодед принесла Украине первую медаль.
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