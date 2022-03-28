Григорій Крісс: «Довго будуть рани гоїтися, мільйонам доведеться починати життя з нуля. Але після перемоги бачу Україну ще кращою, ніж вона була»

Олімпійський чемпіон та дитина війни заявив, що росії для нього більше не існує

Григорій Крісс

Раніше його найбільшими перемогами були золоті медалі чемпіонату світу й Олімпійських ігор. Але зараз дитина Другої світової війни 81-річний Григорій Крісс, чий батько загинув на фронті в 1944-му році, вірить в іншу, набагато важливішу перемогу – над російськими загарбниками.

Зараз він продовжує залишатися під Києвом, віддалено стежить за тим, як його вихованці готуються до чемпіонату світу і впевнений – після війни Україна стане ще кращою, ніж була до цього.

Як ви зараз, як почуваєтеся, чи все у вас гаразд?

Все нормально. Я під Києвом залишаюся. Навіщо їхати кудись? Зараз по всій Україні стріляють. Але все нормально у нас.

Скажіть, чи зв’язувався з вами хтось, чи пропонували допомогу, чи все у вас є для життя?

Так, телефонували. І Ніна Уманець, і Олена Говорова, від Сергія Бубки цікавилися як у мене справи. Але все нормально, нічого не треба, все в нас є.

Голос у вас бадьорий, як вдається не падати духом, хоча багато хто б’ється в паніці?

Все гаразд. Потрібно бути впевненим в собі, в перемозі, сприймати все так, як воно є. Ми переможемо. Весь світ з нами. Без допомоги світу і Європи ми б не впоралися з росією. А так, з їх допомогою, з санкціями все вдасться.

Там всередині росії ще почнеться, коли люди зрозуміють, що їх дурять. Вони ж думають, що війна йде лише в Донецьку, за Донбас. Вони не знають, що йде війна по всій Україні.

Мені телефонував друг з москви, з яким ми разом виступали, питав: «Що у вас там в Донецьку сталося? Ваші бендерівці дітей повбивали!» Я йому й відповів, що вони там зомбовані всі в росії, що у них мізки запудрені, що зараз справжнісінька війна, як в 1941-му році. Вони цього не знають, не вірять.

В тебе ж інтернет є! Зайди, подивися. А вони переказують те, що їм кажуть по телевізору. Вірять? Коли їсти не буде чого, тоді все зрозуміють.

Ви зараз тренуєте когось, працюєте?

Школа зараз зачинена. Діти пороз’їжджалися на збори: хто в Ізраїль, хто в Польщу. Другого квітня буде чемпіонат світу серед кадетів і юніорів в Дубаї. Життя продовжується, спортсмени мають готуватися, виступати. Молодь – вони молодці.

Потрібно протриматися ще кілька місяців. Поки всі росіяни самі не зрозуміють, як їх затиснув весь світ. Або вони там й подохнуть.

Як ви вважаєте, справедливо, що російських спортсменів відстороняють від змагань?

Я вважаю, що це нормально. Тому що російські спортсмени здебільшого підтримують путіна, їм же сказали, що у нас тут бендерівці і неофашисти.

Так що правильно заборонили їм виступати – щоб у них в голові щось закрутилося, щоб дійшло, що путін – ворог всього людства, що в нього дах поїхав.

Хіба ж спорт поза політикою? Всі спортсмени в політиці. Коли підіймають прапор країни, то що це? Спортсмени – частина держави, частина політики. Так, ми нею прямо не займаємося, але ми все одно до неї дотичні.

Скажіть, перемога у війні, вона відводить на задній план всі, здавалося б раніше, великі спортивні звитяги: на чемпіонаті світу, на Олімпійських іграх?

Звісно. Мир – це найголовніше. Мир має бути на землі. Будь-яка війна – це погано, це людські жертви, долі руйнуються.

Я зараз дивлюся на Маріуполь, на Чернігів… Зруйновані міста. Повністю. Тисячі людей загинули. Мільйони людей виїхали. Без чоловіків, чоловіки залишилися тут. Це ж катастрофа для людей. Довго будуть ці всі рани гоїтися. І психологічні, і моральні, і матеріальні.

Потрібно буде по-новому міста будувати, дороги. Люди все життя збирали гроші на квартири, а вони розбиті зараз стоять, все згоріло, все зламане.

Мільйонам людей життя доведеться розпочинати з нуля. Це велика трагедія. Довго будемо рани заліковувати.

росія… вона для нас така, що її зараз для нас наче й не існує. На довгі роки вона для нас ворог номер один.

Якою ви бачите Україну після перемоги?

Скажу чесно, я її бачу набагато кращою, ніж вона була. Люди зміняться, світогляд зміниться.