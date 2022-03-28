Григорій Крісс: «Довго будуть рани гоїтися, мільйонам доведеться починати життя з нуля. Але після перемоги бачу Україну ще кращою, ніж вона була»
Раніше його найбільшими перемогами були золоті медалі чемпіонату світу й Олімпійських ігор. Але зараз дитина Другої світової війни 81-річний Григорій Крісс, чий батько загинув на фронті в 1944-му році, вірить в іншу, набагато важливішу перемогу – над російськими загарбниками.
Зараз він продовжує залишатися під Києвом, віддалено стежить за тим, як його вихованці готуються до чемпіонату світу і впевнений – після війни Україна стане ще кращою, ніж була до цього.
Як ви зараз, як почуваєтеся, чи все у вас гаразд?
Все нормально. Я під Києвом залишаюся. Навіщо їхати кудись? Зараз по всій Україні стріляють. Але все нормально у нас.
Скажіть, чи зв’язувався з вами хтось, чи пропонували допомогу, чи все у вас є для життя?
Так, телефонували. І Ніна Уманець, і Олена Говорова, від Сергія Бубки цікавилися як у мене справи. Але все нормально, нічого не треба, все в нас є.
Голос у вас бадьорий, як вдається не падати духом, хоча багато хто б’ється в паніці?
Все гаразд. Потрібно бути впевненим в собі, в перемозі, сприймати все так, як воно є. Ми переможемо. Весь світ з нами. Без допомоги світу і Європи ми б не впоралися з росією. А так, з їх допомогою, з санкціями все вдасться.
Там всередині росії ще почнеться, коли люди зрозуміють, що їх дурять. Вони ж думають, що війна йде лише в Донецьку, за Донбас. Вони не знають, що йде війна по всій Україні.
Мені телефонував друг з москви, з яким ми разом виступали, питав: «Що у вас там в Донецьку сталося? Ваші бендерівці дітей повбивали!» Я йому й відповів, що вони там зомбовані всі в росії, що у них мізки запудрені, що зараз справжнісінька війна, як в 1941-му році. Вони цього не знають, не вірять.
В тебе ж інтернет є! Зайди, подивися. А вони переказують те, що їм кажуть по телевізору. Вірять? Коли їсти не буде чого, тоді все зрозуміють.
Ви зараз тренуєте когось, працюєте?
Школа зараз зачинена. Діти пороз’їжджалися на збори: хто в Ізраїль, хто в Польщу. Другого квітня буде чемпіонат світу серед кадетів і юніорів в Дубаї. Життя продовжується, спортсмени мають готуватися, виступати. Молодь – вони молодці.
Потрібно протриматися ще кілька місяців. Поки всі росіяни самі не зрозуміють, як їх затиснув весь світ. Або вони там й подохнуть.
Як ви вважаєте, справедливо, що російських спортсменів відстороняють від змагань?
Я вважаю, що це нормально. Тому що російські спортсмени здебільшого підтримують путіна, їм же сказали, що у нас тут бендерівці і неофашисти.
Так що правильно заборонили їм виступати – щоб у них в голові щось закрутилося, щоб дійшло, що путін – ворог всього людства, що в нього дах поїхав.
Хіба ж спорт поза політикою? Всі спортсмени в політиці. Коли підіймають прапор країни, то що це? Спортсмени – частина держави, частина політики. Так, ми нею прямо не займаємося, але ми все одно до неї дотичні.
Скажіть, перемога у війні, вона відводить на задній план всі, здавалося б раніше, великі спортивні звитяги: на чемпіонаті світу, на Олімпійських іграх?
Звісно. Мир – це найголовніше. Мир має бути на землі. Будь-яка війна – це погано, це людські жертви, долі руйнуються.
Я зараз дивлюся на Маріуполь, на Чернігів… Зруйновані міста. Повністю. Тисячі людей загинули. Мільйони людей виїхали. Без чоловіків, чоловіки залишилися тут. Це ж катастрофа для людей. Довго будуть ці всі рани гоїтися. І психологічні, і моральні, і матеріальні.
Потрібно буде по-новому міста будувати, дороги. Люди все життя збирали гроші на квартири, а вони розбиті зараз стоять, все згоріло, все зламане.
Мільйонам людей життя доведеться розпочинати з нуля. Це велика трагедія. Довго будемо рани заліковувати.
росія… вона для нас така, що її зараз для нас наче й не існує. На довгі роки вона для нас ворог номер один.
Якою ви бачите Україну після перемоги?
Скажу чесно, я її бачу набагато кращою, ніж вона була. Люди зміняться, світогляд зміниться.
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