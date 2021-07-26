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Харлан на втором турнире подряд проиграла в первой же встрече

В последний раз саблистка побеждала еще до карантина
Olympics Токио-2020
07:40
Харлан на втором турнире подряд проиграла в первой же встрече Тема дня
Ольга Харлан / фото - НОК Украины

Титулованная украинская саблистка Ольга Харлан вылетела из олимпийского турнира в Токио-2020, проиграв уже в первой своей встрече.

Для первого номера мирового рейтинга Харлан это вторая подобная неудача подряд. В марте в Будапеште на этапе Кубка мира Харлан также проиграла в первой же своей встрече.

Вообще, фехтование больше всех пострадало от коронавируса - за время пандемии был проведен только один турнир. Таким образом, последний раз Харлан выигрывала еще в декабре 2019 года, когда взяла золото на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. За полтора года был только турнир в Будапеште и вот сейчас Олимпиада.

Ольга Харлан была среди главных претенденток на олимпийские медали в Токио.



Рене Тер Велде
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