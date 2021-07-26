Неожиданное фиаско. Харлан проиграла в первой схватке на Олимпийских играх
Харлан на втором турнире подряд проиграла в первой же встрече
В последний раз саблистка побеждала еще до карантина
07:40
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Ольга Харлан / фото - НОК Украины
Титулованная украинская саблистка Ольга Харлан вылетела из олимпийского турнира в Токио-2020, проиграв уже в первой своей встрече.
Для первого номера мирового рейтинга Харлан это вторая подобная неудача подряд. В марте в Будапеште на этапе Кубка мира Харлан также проиграла в первой же своей встрече.
Вообще, фехтование больше всех пострадало от коронавируса - за время пандемии был проведен только один турнир. Таким образом, последний раз Харлан выигрывала еще в декабре 2019 года, когда взяла золото на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. За полтора года был только турнир в Будапеште и вот сейчас Олимпиада.
Ольга Харлан была среди главных претенденток на олимпийские медали в Токио.
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