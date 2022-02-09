Харлан пойдет на еще один олимпийский цикл и выступит в Париже-2024

Титулованная фехтовальщица решила продолжить карьеру

Фото: Facebook

Титулованная украинская фехтовальщица на саблях Ольга Харлан в Instagram сообщила о решении продолжить карьеру на еще один олимпийский цикл:

«Последние 2 года были сложными для моей жизни и карьере. Пройдя через падения и разочарования, сил подняться было все меньше и меньше. Это было сложно… могу сказать и сейчас не легко… Но мое самое лучшее лекарство – это время. И у меня оно было, чтобы осознать, все взвесить и решить. Решить, что я хочу продолжить этот нелегкий путь к мечте. Начать с чистого листа, и в оставшиеся 2,5 года отдаться, все-таки, любимому делу и своим целям. Так что, до встречи на дорожке».

Таким образом, Харлан планирует выступить на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Напомним, в Токио-2020 украинка была главной фавориткой соревнований, но оступилась уже в первом раунде, после чего в ее адрес вылилось очень много критики.