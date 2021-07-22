Бубка и Белодед совершили совместную пробежку по Олимпийской деревней Токио
Никишин: «Для меня большая честь нести флаг Украины»
Чемпион мира по фехтованию благодарен другим олимпийцам за оказанное доверие
22 июля 18:56
Фото: Getty Images
Чемпион мира по фехтованию на шпагах Богдан Никишин поделился эмоциями от того, что он будет одним из знаменосцев Украины на церемонии-открытия Олимпийских игр-2020 в Токио:
«Для меня большая честь нести флаг Украины. Очень благодарен спортсменам-коллегам за доверие и уважение. Имею положительное отношение к тому, что будет два знаменосца. Это прекрасная инициатива и будет здорово, если это станет доброй традицией».
Ранее определился первый соперник сборной Украины в командной мужской шпаге.