Отец Рейзлина: «Было бы золото – сказал бы тогда, что труд всей жизни. Поработаем немного над этим»
Никишин: «Грустно, когда выходишь фехтовать на дорожку и видишь пустые трибуны»
Капитан сборной Украины – о предстоящем командном турнире на Играх
29 июля 22:39
Богдан Никишин / Фото: Facebook
Капитан сборной Украины по фехтованию на шпагах Богдан Никишин поделился мнением о предстоящем выступлении на командном турнире Олимпиады-2020:
Готовимся к этой встрече. Дай бог, чтобы мы выиграли и победили сборную Китая, затем нас ждет победитель противостояния Россия – Италия. Соперники наши известны. Главное теперь выйти и показать свое фехтование, и доказать всем, что мы сильная команда. Что мы, в принципе, раз уже делали.
Без зрителей? Конечно, нет тех эмоций, которые создают зрители во время открытия Олимпийских игр. Конечно, выглядит это как-то грустно, когда ты выходишь фехтовать на дорожку и пустые трибуны вокруг.
Напомним, что шпажист Игорь Рейзлин завоевал бронзу на Олимпийских играх-2020.
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