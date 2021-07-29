Никишин: «Грустно, когда выходишь фехтовать на дорожку и видишь пустые трибуны»

Богдан Никишин / Фото: Facebook

Капитан сборной Украины по фехтованию на шпагах Богдан Никишин поделился мнением о предстоящем выступлении на командном турнире Олимпиады-2020:



Без зрителей? Конечно, нет тех эмоций, которые создают зрители во время открытия Олимпийских игр. Конечно, выглядит это как-то грустно, когда ты выходишь фехтовать на дорожку и пустые трибуны вокруг.