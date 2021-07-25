Никишин: «Для меня большая честь нести флаг Украины»
Никишин и Свичкарь проиграли в первом раунде индивидуальной шпаги
В турнире остался только Игорь Рейзлин
08:44
Бондан Никишин / Фото: Getty Images
Украинские фехтовальщики Богдан Никишин и Роман Свичкарь проиграли в первом раунде Олимпийских игр-2020 в индивидуальной шпаге.
Никишин уступил представителю Китая Ляню Минхао (12:13), а Свичкарь – швейцарцу Максу Хайнцеру (11:15).
В этой дисциплине выступление продолжает только Игорь Рейзлин, который в 1/8 финала встретится с обидчиком Свичкаря.
Напомним, в командной шпаге сборная Украины встретится с Китаем.
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