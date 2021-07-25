Никишин: «Для меня большая честь нести флаг Украины»
Никишин: «Я нормально, по-философски, отношусь к поражениям. Это спорт»
Богдан теперь настроен на командные выступления
25 июля 12:49
Богдан Никишин / Фото: НОК
41-летний украинский шпажист Богдан Никишин прокомментировал свое поражений в первом раунде Олимпийских игр в Токио.
О поражении в первой схватке
«Настроение было хорошее, соперник – также не сказал бы... что сильный. Конечно, слабых здесь нет. Первая половина боя состояла нормально, но он со своим тренером перестроились. Начал делать вещи, которые я видел и должен был использовать, чтобы закончить бой . Но не сложилось».
О предстоящих выступления мужской команды в фехтовании
«Это не будет тяжело. Я нормально, по-философски, отношусь к этому. Это спорт. Здесь можно выиграть или проиграть. Надеюсь, нам повезет больше 30 (июля). Разумеется, все хотят выступить лучше, чем в Рио в 2016 году. перед личными выступлениями у всех было нормальное настроение. в любом случае личные соревнования рано или поздно закончатся, и тогда будем готовиться и непосредственно настраиваться на командные схватки».
О влиянии коронавирусных ограничений на выступления
«Сложно, что нет болельщиков, карантинные правила, маски эти. Сложно, что ты ограничен во всем и никуда не можешь выйти. Но это никак не влияет на то, как выступаешь на дорожке. Все в равных условиях, и свои задачи надо выполнять на дорожке».
Напомним, в полуфинале Олимпийских игр вышел украинец Игорь Рейзлин.
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