Рейзлин – в четвертьфинале ОИ-2020 в индивидуальной шпаге
Рейзлин проиграл в полуфинале Олимпийских игр
У украинца остались шансы на бронзовую медаль
25 июля 13:50
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Игорь Рейзлин / Фото: НОК Украины
В полуфинале Олимпийских игр в Токио украинский шпажист Игорь Рейзлин проиграл французу Рамэну Канноне со счетом 10:15.
Канноне с начала схватки выходил вперед, оставив украинцу роль догоняющего. Рейзлину в начале удавалось догонять француза по точным уколам, но в концовке Рамэн был точнее.
Теперь в матче за бронзу Рейзлин встретится с итальянцем Андреа Сантарелли.
Напомним, в четвертьфинале Рейзлин выиграл у египтянина Мохамеда Эльсайда.
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