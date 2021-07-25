Рейзлин проиграл в полуфинале Олимпийских игр

У украинца остались шансы на бронзовую медаль





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Игорь Рейзлин / Фото: НОК Украины

В полуфинале Олимпийских игр в Токио украинский шпажист Игорь Рейзлин проиграл французу Рамэну Канноне со счетом 10:15.



Канноне с начала схватки выходил вперед, оставив украинцу роль догоняющего. Рейзлину в начале удавалось догонять француза по точным уколам, но в концовке Рамэн был точнее.

Теперь в матче за бронзу Рейзлин встретится с итальянцем Андреа Сантарелли.

Напомним, в четвертьфинале Рейзлин выиграл у египтянина Мохамеда Эльсайда.