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Рейзлин – в четвертьфинале ОИ-2020 в индивидуальной шпаге

Украинец одолел обидчика Свичкаря
Olympics Токио-2020
09:40
Рейзлин – в четвертьфинале ОИ-2020 в индивидуальной шпаге
Фото: prosportua.com

Украинских фехтовальщик Игорь Рейзлин пробился в четвертьфинал Олимпийских игр-2020 в индивидуальной шпаге.

Рейзлин победил швейцарца Макса Хайнцера – 15:12, который в предыдущем раунде выбил другого представителя Украины Роман Свичкаря.

Следующий соперник Рейзлина еще не определился.

36-летний украинец имеет неплохие шансы на олимпийскую медаль, ведь он является бронзовым призером чемпионата мира-2019.

Сергей Остапенко
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