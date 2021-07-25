Никишин и Свичкарь проиграли в первом раунде индивидуальной шпаги
Рейзлин – в четвертьфинале ОИ-2020 в индивидуальной шпаге
Украинец одолел обидчика Свичкаря
09:40
Фото: prosportua.com
Украинских фехтовальщик Игорь Рейзлин пробился в четвертьфинал Олимпийских игр-2020 в индивидуальной шпаге.
Рейзлин победил швейцарца Макса Хайнцера – 15:12, который в предыдущем раунде выбил другого представителя Украины Роман Свичкаря.
Следующий соперник Рейзлина еще не определился.
36-летний украинец имеет неплохие шансы на олимпийскую медаль, ведь он является бронзовым призером чемпионата мира-2019.
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