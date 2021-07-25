Рейзлин покорил Казань. Украинский шпажист в финале этапа Кубка мира выиграл у действующего чемпиона мира
Рейзлин вышел в полуфинал Олимпийских игр
Украинец победил соперника с разницей в два укола
25 июля 11:37
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Игорь Рейзлин / Фото: НОК Украины
На Олимпийских играх в Токио украинский шпажист Игорь Рейзлин выиграл в четвертьфинале у египтянина Мохамеда Эльсайда со счетом 15:13.
Украинец и египтянин на равных сражались до счета 10:10, после которого Рейзлин вырвался вперед и довел схватку до победы.
В полуфинале украинцу будет противостоять француз Рамэн Канноне.
Напомним, на пути к четвертьфиналу Рейзлин победил швейцарца Макса Хайнцера.
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