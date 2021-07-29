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«С начала года спала с мыслью, что у меня Олимпиада – очень сильно себя съедала». Трогательное объяснение Ольги Харлан

Саблистка не стала прятаться, а обратилась к своим болельщикам
Olympics Токио-2020
16:00
«С начала года спала с мыслью, что у меня Олимпиада – очень сильно себя съедала». Трогательное объяснение Ольги Харлан Интервью
Ольга Харлан / Фото - by Patrick Smith/Getty Images

Много чего хочется сказать. И одновременно хочется молчать. Но я понимаю, что нужно говорить, потому что в себе держать еще сложнее.

Я написала тот пост через полчаса после того, как приехала в комнату. Я сходила в душ и поняла – лучше сейчас. Пока свежие мысли, пока это только произошло. Лучше сделать это сейчас, чтобы было меньше вопросов.

На самом деле, сложно это все пережить. Я не думала, что эти полтора года, которые были без соревнований, все-таки так на меня повлияют. Я себя максимально настраивала на то, что все в такой ситуации.

Но, на самом деле, это на меня очень повлияло. За эти полтора года у меня были только одни соревнования.

С того времени, когда я в 17 лет попала в сборную, у меня всю мою жизнь, всю мою карьеру был режим нон-стоп. И когда мне говорили: «Оля, ты выиграешь, все будет хорошо», – я на это не обращала внимание, потому что я знала, что у меня там одни соревнования, вторые, третьим.

А когда это стало на паузу, все сразу свалилось – я понимаю, что это один шанс, одни соревнования за год. И это Олимпийские игры.

Я не справилась с этим. Было очень сложно морально. И до сих пор сложно. Думаю, в скором будущем все будет хорошо.

Понятно, вся общественность и все вокруг меня хотят, чтобы я всегда выигрывала, потому что да, на самом деле, я титулованная спортсменка, – и все хотят золота. Но когда спортсмен приезжает на Олимпийские игры, и говорят: «Она должна привезти золото», – а она привозит бронзу, допустим…

Для нас, для спортсменов, которые на Олимпиаде, – все это золото.

Просто люди должны понять, что спортсмены, которые там, они в колоссальном напряжении, это колоссальный накал. И когда ты выступаешь там, ты получаешь медаль – они все золотые.

Я точно сделаю паузу. Не знаю насколько, не могу сказать на какое именно время. Знаю, что переключусь немножко, именно с фехтования. Как я написала, я хочу пожить без сабли – это правда. Я не хочу пока что брать ее в руки. Да, такая ситуация. Думаю, это пройдет.

Потому что с начала 2021 года я спала с мыслью, что у меня Олимпийские игры, что 26 июля я должна быть готова. И это было очень долго.

Я очень сильно себя съедала. Было очень много вопросов. Я не была довольна именно собой – своей работой, которую делала. Не тренерами – они все сделали прекрасно. И я сделала прекрасную работу – но я была недовольна, потому что не могла проверить ее на практике. Проверять то, что ты готовил, сразу же на экзамене – это очень сложно.

На самом деле, вспоминаю свою самую первую Олимпиаду в Пекине – это была моя самая легкая Олимпиада в карьере. Морально.

Потому что я была молодая, мы приехали командой, которую никто не знал, от нас никто ничего не ожидал. Мы были свободные – мы хотели, готовились, мечтали, но на нас никто не давил.

А тут, получается, все-таки те результаты, которые я показала до этого выступления, они накопились и…

Я безумно этому рада, безумно рада всем, кто поддерживал. Под моим постом накопилось столько комментариев – я не ожидала. Это вообще что-то невероятное.

Писали все – друзья, друзья друзей, родители друзей друзей. Это очень приятно. Я не всем отвечала, потому что их было, на самом деле, много. Но все комментарии прочитала – читала и плакала. Я не верила в то, что люди так поддерживают.

Не могу сказать, что мне себя жаль. Мне было настолько приятно, я не ожидала того, что столько людей любят меня за то, что я сделала, а не за то, что я не сделала.


Луиджи тоже меня поддерживал. Он большой молодец – не отходил от меня целый день. Он постоянно был со мной, пытался как-то меня развеселить. У него это получается всегда – это прекрасно.

Я понимала, что у него еще соревнования, они были через день. Но он уделил мне время – очень ему за это благодарна.

Безумно горжусь им. Знаю как это было, сколько он к этому шел. Я очень хотела, чтобы у него получилось, очень поддерживала его на соревнованиях.


Буду ли я выступать в Париже?

Я только вчера приехала с этой Олимпиады. Дайте мне время. Но, конечно, я думаю, конечно хочется.

Сейчас это больше «нет», чем «да». Но я знаю себя, я знаю, что спустя время, может, передумаю. Потому что, если честно, после Рио было такое же мнение – пауза, может вернусь, может не вернусь.

А через полгода уже начала фехтовать.

Текст подготовлен на основании интервью Ольги Харлан Сніданку з 1+1 
Сергей Лукьяненко
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«С начала года спала с мыслью, что у меня Олимпиада – очень сильно себя съедала». Трогательное объяснение Ольги Харлан
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«С начала года спала с мыслью, что у меня Олимпиада – очень сильно себя съедала». Трогательное объяснение Ольги Харлан
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