Рейзлин: «Хочу помочь ребятам подняться на пьедестал на командных соревнованиях»
Шемякина – Рейзлину: «Другие бы уже сдались, но это не касается тебя. Спасибо за характер и пример для всех»
Олимпийская чемпионка Олимпийских игр-2012 поддержала бронзового призера Олимпиады-2020
25 июля 18:37
Яна Шемякина / Фото: Українські Новини
Олимпийская чемпионка Лондона-2012 в фехтовании на шпаге Яна Шемякина поддержала шпажиста Игоря Рейзлина после завоевания бронзовой медали на Олимпиаде-2020:
Игорь, ты лучший!! Столько лет проделанной работы, столько терпения, столько лет ты шел к этой медали – другие бы уже сдались, но это не касается тебя!! Спасибо тебе за медаль, за эмоции за волю к победе, за характер, за пример для всех!!
Конечно же, и папу поздравляем! Теперь я понимаю, как это – переживать за своих детей! Любим тебя и гордимся!
Комментарий Рейзлина после исторического достижения на Играх.
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