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Сунь Ивень принесла Китаю третье золото ОИ-2020
29-летняя шпажистка впервые стала олимпийской чемпионкой
24 июля 15:22
Фото: twitter.com/FIE_fencing
Китаянка Сунь Ивень стала олимпийской чемпионкой в индивидуальной шпаге Токио-2020.
В финале Ивень в драматичной схватке одолела представительницу Румынии Анну Марию Попеску – 11:10. Бронзу завоевала эстонка Катрина Лехис, которая победила россиянку Айзанат Муртазаеву.
Эта третья золотая медаль для Китая на этих Олимпийских играх. Что касается лично Ивень, то она впервые стала олимпийской чемпионкой. В Рио-2016 у нее было серебро в этой же дисциплине, а также бронза в командной шпаге.