Сунь Ивень принесла Китаю третье золото ОИ-2020

29-летняя шпажистка впервые стала олимпийской чемпионкой

Фото: twitter.com/FIE_fencing

Китаянка Сунь Ивень стала олимпийской чемпионкой в индивидуальной шпаге Токио-2020.

В финале Ивень в драматичной схватке одолела представительницу Румынии Анну Марию Попеску – 11:10. Бронзу завоевала эстонка Катрина Лехис, которая победила россиянку Айзанат Муртазаеву.

Эта третья золотая медаль для Китая на этих Олимпийских играх. Что касается лично Ивень, то она впервые стала олимпийской чемпионкой. В Рио-2016 у нее было серебро в этой же дисциплине, а также бронза в командной шпаге.