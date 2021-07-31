Тренер украинских фехтовальщиков: «Просим прощения у всех, кто болел и рассчитывал на нас»

Владимир Станкевич

Тренер мужской сборной Украины по фехтованию на шпагах Владимир Станкевич прокомментировал выступление подопечных на Олимпийских играх-2020 в Токио.

В четвертьфинале украинские шпажисты проиграли сборной Китая, а затем в утешительных встречах заняли шестое место:

В этой ситуации не снимаю с себя ответственности. Вы же знаете, если команда проиграла, то виноват, конечно, тренер. Ведь он не смог найти нужные слова и применить тот подход в обучении, который бы обеспечил победу. Мы искренне просим прощения у всех, кто болел и рассчитывал на нас.

Будем стараться не опускать руки, продолжим бороться. Спасибо всем, кто за нас переживает и поддерживает».