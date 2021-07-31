Тренер украинских фехтовальщиков: «Просим прощения у всех, кто болел и рассчитывал на нас»
Тренер мужской сборной Украины по фехтованию на шпагах Владимир Станкевич прокомментировал выступление подопечных на Олимпийских играх-2020 в Токио.
В четвертьфинале украинские шпажисты проиграли сборной Китая, а затем в утешительных встречах заняли шестое место:
«Мы в принципе неплохо начали поединок против Китая. Но самый молодой в нашей команде спортсмен не смог справиться прежде всего с психологическим напряжением, и волнение сказалось на его фехтовании. Ребята пытались ликвидировать отставание, но соперник очень собранно и дисциплинированно работал на удержание счета.
В этой ситуации не снимаю с себя ответственности. Вы же знаете, если команда проиграла, то виноват, конечно, тренер. Ведь он не смог найти нужные слова и применить тот подход в обучении, который бы обеспечил победу. Мы искренне просим прощения у всех, кто болел и рассчитывал на нас.
Будем стараться не опускать руки, продолжим бороться. Спасибо всем, кто за нас переживает и поддерживает».
Напомним, единственная медаль сборной Украины в фехтовании на счету Игоря Рейзлина.
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