«Твое олимпийское золото впереди». Зеленский поздравил Белодед
Зеленский поздравил Рейзлина с бронзой Токио-2020
Глава государства продолжает болеть за украинских спортсменов
25 июля 16:57
Владимир Зеленский / Фото: Сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в Instagram
поздравил украинского фехтовальщика Игоря Рейзлина
с завоеванием бронзовой медали Олимпийских игр в Токио.
«Поздравляем и продолжаем болеть за наших спортсменов!»
Напомним, после своей победы Рейзлин обнял своего отца, который также является его тренером.