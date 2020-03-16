Женская сборная Украины по фехтованию на саблях впервые не выступит на Олимпийских играх

Европейскую квоту в Токио заработала Венгрия

Ольга Харлан / Фото: https://www.instagram.com/olgakharlan

14 марта в Будапеште завершился первый за более чем год этап Кубка мира по фехтованию на саблях. По его итогам женская сборная Украины заняла 8-е место в командном турнире.

Такой результат не позволил украинкам получить лицензию на Олимпиаду в Токио.

После завершения Кубка мира Украина в мировом рейтинге занимает 6-е место. А лучшей европейской командой, не входящей в топ-4, стала Венгрия.

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях не квалифицировалась на Олимпиаду впервые в истории.

В 2016 году команда завоевала серебро Олимпиады в командной сабле, а в 2008-м – золото.

Команды, которые выступят на Олимпиаде в Токио:

Топ-4 мирового рейтинга: ОКР (Россия), Франция, Италия, Южная Корея.

Континентальные квоты: Венгрия (5-ое место рейтинга, Европа), США (7-ое место рейтинга, Северная Америка), Китай (9-ое место рейтинга, Азия), Тунис (16-ое место рейтинга, Африка).

Единственной саблисткой из Украины в Токио-2020 будет Ольга Харлан, которая гарантировала свое выступление высокой позицией в рейтинге FIE.