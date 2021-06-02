Смерть и «воскрешение» на поле. У хоккеиста остановилось сердце во время матча финальной серии

Сейчас Михейчик находится в реанимации, его состояние стабильное

Евгений Михейчик / фото - СЭ

Во время 4-го матча финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею на траве между «Строителем» и «Минском» у 29-летнего хоккеиста национальной сборной Евгения Михейчика остановилось сердце.

Игрок «Строителя» потерял сознание прямо на поле. Директор брестского клуба Василий Лещинский рассказал о деталях происшествия изданию БЕЛТА.

«Бригада скорой медицинской помощи констатировала остановку сердца. Реанимацию провели на поле, затем спортсмена отвезли в больницу скорой помощи. Сейчас Евгений находится в реанимационном отделении. Его состояние стабильное: разговаривает, самостоятельно дышит, осознает, кто он и что с ним произошло. Назначено углубленное обследование, по его результатам будет понятна причина произошедшего».

По информации белорусского издания Tribuna.com, медикам удалось запустить сердце спортсмена лишь со второго раза.

Решающая игра команда состоится 4 июня, текущий счет в серии равный – 2:2.

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