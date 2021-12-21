Александра Назарова и Максим Никитин: «Не ищите в наших программах скрытый смысл»

Дуэт рассказал об эмоциях от Олимпийских игр и о своих суровых условиях для тренировок





Эксклюзив

Фото: ufsf.com.ua

В начале декабря наш ведущий танцевальный дуэт Александра Назарова и Максим Никитин в шестой раз выиграл чемпионат Украины, опередив по числу побед на национальном первенстве бронзовых призеров Олимпиады в Турине-2006 Елену Грушину и Руслана Гончарова.



О творческих поисках и новых сексуальных образах, о том, как прошла первая половина олимпийского сезона, а также об ожиданиях от второй в карьере Олимпиады, фигуристы, которые тренируются в Харькове у Галины Чуриловой, и ставят программы у призера Олимпийских игр Александра Жулина, рассказали в интервью XSPORT.

У вас было три старта до чемпионата Украины: победный Кубок Виктора Петренко в Одессе, принесший серебро Мемориал Дениса Тена в Казахстане и этап Гран-при в Японии. Как оцените первую часть сезона?

Максим: «В целом, мы довольны. Да, не обошлось без ошибок, но были хорошие прокаты и, можно сказать, что все прошло так, как мы хотели».

Александра: «Было очень непросто из-за того, что турниры шли один за другим практически без перерыва. Что-то отработать, поменять, натренировать между ними не получалось. Но мы знали, что нас ждет такой напряженный календарь, поэтому постарались максимально хорошо подготовиться. Еще один момент – смена часовых поясов, что я переношу довольно тяжело. Казахстан, Япония, плюс мы живем не в Киеве, а в Харькове. Любая дорога у нас занимает больше, чем у тех же фигуристов, которые тренируются в столице».

Можете вспомнить, как складывался для вас сезон перед Играми в Пхенчхане-2018 и сравнить с ощущениями, которые вы испытываете в преддверии Пекина-2022?

Александра: «Лично у меня ощущения кардинально разные. В Пхенчхане была наша первая Олимпиада. Мы вообще не знали, как все будет происходить. Плюс мы готовились в составе большой группы под руководством Игоря Шпильбанда в Америке. Там все были в напряжении, кто-то претендовал на призовые места, а кто-то даже не знал попадет ли на Игры. Я не говорю, что сейчас я совсем не переживаю, просто это другое чувство».

Максим: «Хотя к тому моменту мы уже имели опыт выступлений на Юношеских Олимпийских играх и Универсиаде, перед нами была неизвестность. Мы понимали, что Олимпиада – это другое, но что именно не знали. Это высший уровень соревнований в спорте и, конечно, очень хотелось там побывать и достойно представить Украину. Сейчас мы уже знаем, что к чему. Но при этом добавляются уже другие волнения, а состоятся ли Игры. Это, во-первых, а во-вторых, ожидания уже не столько от Игр, сколько от нас самих, что мы порадуем своими программами китайскую публику, любителей фигурного катания во всем мире и конечно же нашу родную Украину».

Была информация, что новый произвольный танец вы начали ставить еще в прошлом сезоне после выступления на Гран-при в Москве. Скажите то, что мы сейчас видим на льду, это именно та постановка?

Александра: «Предыдущие два сезона мы катали один и то же произвольный танец и не хотелось еще и третий сезон с ним выступать. Из-за пандемии не было понятно, как будут обстоять дела с пересечением границ и сможем ли мы выехать для постановки новой программы. А тут еще я быстро музыку нашла».

Максим: «Мы перестраховались, но конечно, это не была полноценная программа. Каких-то кусков вообще не было, какие-то элементы мы потом поменяли. Скажем так, это был скелет, который позволял нам в случае закрытия границ доработать танец самим».

Вы сначала взяли тему «Мулен Руж», а уже потом искали варианты ее обработки или же выбор сразу пал на постановку Бродвея?

Александра: «Вообще мы изначально выбрали абсолютно другую композицию. Именно ее предложили Александру Жулину. Но я также попросила Максима, отправить ему еще и бродвейскую версию «Мулен Руж». Думала, если останется время, может показательный номер под нее поставим».

Максим: «Раскроем карты, изначально мы панировали кататься под «Щелкунчика». Тоже в интересной обработке. Отправили тренеру музыку, чтобы он ее скомпоновал. И уже как бы для смеха скинули еще и «Мулен Руж». Александр Жулин очень креативный и веселый человек, решили, что он оценит. Он и оценил: ответил: «Класс, приходите завтра на первую тренировку, будем ставить».

Александра: «Мы приходим, и он говорит: «Очень быстрая музыка, не хватает медленной части, но не волнуйтесь, я уже нашел то, что идеально подходит, даже не слышно, что другой человек поет». Включает, а там какие-то испанские мотивы, которые вообще никак не сочетаются с «Щелкунчиком». Я сначала даже подумала, что не расслышала, потому что звук был с телефона».

Максим: «И тут оказывается, что ему понравилась идея с «Мулен Руж». Мы удивились, да, музыка классная, но это уже старая тема, много кто под нее катался».

Александра: «У нас самих уже был короткий танец «Cell Block Tango». Не хотелось повторяться. Но тут такая необычная обработка и нам показалось, что это будет интересно. Да и Александр Жулин сказал: «Берем, это сто процентов ваше!»

А какой была ваша реакция, когда узнали, что Международный союз конькобежцев (ISU) выбрал для ритм-танца на олимпийский сезон тему «уличные танцы»?

Александра: «Это всегда хорошо, когда круг выбора музыки расширяется. Все ритм-танцы, которые мы катали последние годы, это был уже пройденный этап. С одной стороны здорово, когда появляется возможность попробовать что-то новое, а с другой, вы правы, «уличные танцы» - очень размытое понятие. Скрытые рамки, конечно же есть, но вместе с тем это не избавляло от вопросов».

Максим: «ISU двигает фигурное катание в правильном направлении, по крайней мере мы так считаем. Чем меньше рамок, тем лучше, но в то же время границы должны быть четко прописаны, чтобы мы знали, где мы их нарушаем. Да, хорошо, спасибо, что нам дали такой огромный выбор, но в то же время плохо, что не было конкретики. Были опасения, что вот мы сейчас выберем определенную тему, потратим все лето на постановку программы, и на то, чтобы ее накатать, а когда начнется сезон, нам скажут: «Ребята, не то».

Как бы вы описали в двух словах стиль, в котором поставлены ваши олимпийские программы?

Максим: «Если в предыдущих постановках мы сами придумывали какой-то подтекст, то в этом сезоне скрытого смысла искать не стоит. Все на поверхности: любовь, изящество, сексуальность. Об этом и наша произвольная программа под «Мулен Руж», и ритм-танец под известную композицию «Hit the Road Jack» в нестандартной обработке. Назовем это блюз об отношениях мужчины и женщины».

Как встретили новость об отмене финала Гран-при, который должен был пройти практически в те же сроки, что и чемпионат Украины. Могли ли представить, что Япония после успешного NHK Trophy, в котором вы сами участвовали, откажется от столь престижного старта и не добавило ли это опасений на будущее, в частности январский чемпионат Европы в Таллине?

Александра: «На самом деле ходили слухи, что и этап могли отменить. Мы живем в такое время, когда ни в чем нельзя быть уверенными».

Максим: «Мы уже привыкли к тому, что тяжело что-то планировать, все наши поездки за последние два года выглядели так: «завтра едем, собрали вещи и полетели». Не проблема провести соревнования в «баббле», но не все зависит от организаторов или ISU. Когда что-то отменяют или переносят, то это чаще всего происходит из-за антиковидных мер, которые каждая страна определяет для себя сама. Вот и в случае с финалом Гран-при это было решение правительства Японии».

Какие меры безопасности были во время NHK?

Максим: «По прилету мы полтора часа проходили паспортный контроль. И это при том, что у нас была заранее приготовленная пачка документов и нам объясняли, что и где написать. Отдельный сектор аэропорта был выделен под участников прилетавших на Гран-при».

Александра: «NHK проходил в «баббле». Из отеля мы выходили только когда, ехали на каток. В автобусе тебе обязательно меряют температуру, прыскают на руки санитайзером, везде маски, лишний шаг влево – вправо не сделаешь».

Как будет строиться ваша дальнейшая подготовка?

Максим: «Чуть-чуть конечно, выдохнем после чемпионата Украины. Потому что полтора месяца мы практически не разбирали чемодан. А потом вернемся на наш холодный каток в Харькове. И будем там тренироваться».





А льда у вас там достаточно?

Александра: «Нет, не хватает ни времени, ни места. Мы катаемся с маленькими детьми, которым по шесть – семь лет».

Максим: «Условия достаточно суровые. Во-первых, у нас один из самых холодных катков. Во-вторых, я очень завидую киевским фигуристам, у которых заливочная машина электрическая, потому как у нас она на бензине. Травит спортсменов, вещи после тренировки воняют. Я вот вышел на лед в Киеве во время чемпионата Украины и не мог поверить, что мне так легко дышится.

То, что у нас холодно, и то, что заливочная машина плохо работает, мне кажется, реально исправить, но вот что делать с количеством льда, не представляю. У нас очень много людей и всего один каток. Старый Дворец спорта, вроде как открылся, но не функционирует нормально. В идеале у нас должно быть пять часов льда в день, а получается полтора - два. Да, есть еще один час с малышами, но это их час. И там человек тридцать на льду, есть даже дошкольники. Но мы не можем сказать, давайте уберем маленьких одиночников, нам нужно готовиться к Олимпиаде. Потому что опять же когда-то мы были этими маленькими одиночниками и может быть благодаря тому, что нас в свое время не убрали, мы сейчас едем на Игры».

Анна САВЧИК для XSPORT.ua