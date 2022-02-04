Первые украинцы выступили на Олимпиаде-2022 в Пекине

Назарова и Никитин стали девятыми в ритм-танце

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4 февраля на Олимпийских играх-2022 в Пекине стартовали командные соревнования по фигурному катанию.



Первыми представителями Украины стали Александра Назарова и Максим Никитин, которые выступили в ритм-танце. Отметим, что Назарова станет одной из знаменосцев Украины на церемонии открытия Зимних Игр-2022.

Украинский дуэт стал девятым с результатом 64,08 баллов и набрал два очка в общей таблице.

Напомним, что открывать Пекин-2022 для Украины должен был Иван Шмуратко, но фигурист сдал положительный тест на коронавирус.