Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов

Результаты станут известны завтра, 14 февраля

Фото: championat.com

Слушания Спортивного арбитражного суда по делу о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой завершились спустя семь часов.



Объявление результатов состоится завтра, 14 февраля, не ранее 7 утра по киевскому времени, сообщил генсек CAS Матье Риб:

Мы надеемся объявить окончательное решение завтра в районе часа-двух-трех дня.

Отметим, что если решение об отстранении вернется в силу, то ОКР лишат золота в командном первенстве Олимпиады-2022, а Валиеву не допустят к соревнованиям в одиночном фигурном катании.