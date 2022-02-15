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Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов

Результаты станут известны завтра, 14 февраля
Olympics Пекин-2022
13 февраля 22:12
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Фото: championat.com

Слушания Спортивного арбитражного суда по делу о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой завершились спустя семь часов.

Объявление результатов состоится завтра, 14 февраля, не ранее 7 утра по киевскому времени, сообщил генсек CAS Матье Риб:

Мы надеемся объявить окончательное решение завтра в районе часа-двух-трех дня.

Отметим, что если решение об отстранении вернется в силу, то ОКР лишат золота в командном первенстве Олимпиады-2022, а Валиеву не допустят к соревнованиям в одиночном фигурном катании.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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допинг

Комментарии 11

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15 февраля 2022г. 12:27
Камила ты лучшая !  Это всё на совести Тутберидзе и врача команды , зная Россияне в двойном контроле они  разрешили пить эту таблетку, без всяких лекарств она выздоровела бы, и выиграла без проблем.
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14 февраля 2022г. 14:17
На олимпиаду Камилла вышла с чистыми пробами. И пусть инициативные англичане не лезут своими подставили в спорт.
0 0
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14 февраля 2022г. 18:59
Пробы сдаются и до и после выступления! И не просто так, так все могут сдать до и вроде бы как все впорядке, а потом не посредственно перед своим выступлением закинуться. Удивляет что 15летнему ребенку дали подобные препараты, такого тренера нужно как минимум посадить.
0 0
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14 февраля 2022г. 14:09
В России только и могут, что клеветать на норвежцев, которые чисты, а сами детям допинг дают, вам не стыдно???
0 0
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15 февраля 2022г. 09:49
В церковь сходи.или в пивнушку.ненанависть .это плохо.
0 0
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14 февраля 2022г. 13:46
Из многих комментариев следует, что вся Россия от мала до велика сидит на запрещённых препаратах, что если не наркотики, то анаболики.
  Спорт полностью политизирован, против России ополчился почти весь Мир.
  Моя внучка занимается гимнастикой. Я вижу сколько труда, стараний, энергии она вкладывает в тренировки. Я вижу как она переживает, если не поднимается на верхнюю ступеньку наградного пьедестала.
  И я прекрасно понимаю сколько труда и стараний приложила спортсменка, что бы попасть на Олимпийские Игры. И когда она вырвала победу, благодаря своему таланту, упорному труду и просто упорству, её обвиняют в приёме запрещённых препаратов.
  В настоящее время фармокология настолько развита, что появились сотни новых препаратов и сотни новых названий, порой просто невозможно разобраться во всех этих названиях, а чтобы понять как будет действовать тот или иной порошок или таблетка, нужно быть (как минимум) профессором химии и фармокологии.
0 0
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14 февраля 2022г. 15:58
Вот именно для этого и есть тренера! Если он не смог нормально рассчитать прием соответствующих препаратов и учесть особенности организма подопечной, то это уже косяк обоих.
0 0
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14 февраля 2022г. 13:12
Жалко девочку сколько труда вложила.
0 0
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14 февраля 2022г. 15:59
А другие значит труд свой не вкладывают😂😂
0 0
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14 февраля 2022г. 12:27
Талантище,умничка,красавица!!!!Камила,здравомыслящий украинцы  за тебя!Мы тебя поддерживаем!Крепись!!!!!
0 0
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14 февраля 2022г. 16:55
Украина поддерживает Камиллочку. Мы тебя любим. Желаем успехов.
0 0
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14 февраля 2022г. 18:02
молодец спасибо за поддержку прекрасного спортсмена,а Россию в очередной  раз хотят  подставить!!!
0 0
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14 февраля 2022г. 11:49
Один марихуаны курнул..другая  сердечница малолетка...Хватит уже на зеркало орать....Обосрались опять.Сколько можно?
0 0
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14 февраля 2022г. 17:40
Не будьте таким злым , спит вне политике
0 0
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14 февраля 2022г. 10:32
К 20 годам калекой станет Глотай дальше
0 0
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14 февраля 2022г. 08:02
При чем тут возраст и талант, политика ?? Почему вы не тогда не говорите что часть её достижений получена благодаря химии?? Конечно же все спортсмены принимают различные препараты для достижения более высоких результатов, и дураку понятно что на гречке и курином филе не вывезешь. Но делать это надо грамотно, к тому же есть перечень запрещенных к употреблению препаратов. Это ее косяк, точнее её и тренер! И не надо тут кричать она же маленькая и т.п.
У нее голова на плечах есть чтоб принимать решения!
0 0
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14 февраля 2022г. 09:09
Ты хоть лопатой ешь все запрещённые препараты, толку не будет, только вонь 😂
0 0
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14 февраля 2022г. 15:51
Щенок, Я ещё в 15 лет получил КМС по водному поло,а сам то чего достиг в спорте??? Ей в рот насильно таблетки не совали, это ее решение, теперь за него придется отвечать. Не только русские спортсмены сняты со своих дисциплин из-за допинга, так что хватить ныть о политике
0 0
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15 февраля 2022г. 09:52
КМС уев.норвежских астматиков поддержи.
0 0
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14 февраля 2022г. 04:47
Имейте совесть. Ребёнок талантище, а вы, гады любыми путями хотите Россию опустить.
0 0
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14 февраля 2022г. 06:08
Действительно талант и подло так резать в начале карьеры ребенка и вешать  паршивую политику  и ее проблемы на спортсменов, допинг принимают практически все профи, вопрос в том кого поймают.
0 0
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14 февраля 2022г. 11:30
Вы правы на 100%,!Она подросток,верит тренеру на 100%,ее сломать можно,что сейчас и делают!Трудолюбие,предоление боли-жить тренировками,но она девушка и ранима!
0 0
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14 февраля 2022г. 22:25
Пробы были положительные в декабре,а потом всё было в порядке.Зачем начали травить девочку?А вот на той олимпиаде все норвежские лыжники были на  допинге и никого не травили.Они же "больные"
0 0
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14 февраля 2022г. 08:03
Нехрен допинг жрать.
0 0
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14 февраля 2022г. 13:51
Придурок В фигурном катании допинг не очень помогает
0 0
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14 февраля 2022г. 16:58
Раздолбай ,он и есть раздолбай.
0 0
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14 февраля 2022г. 08:54
хорошая девочка! хороший результат
0 0
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14 февраля 2022г. 10:35
Россию опустил великий пу, 20лет назад вместе с электоратом.
0 0
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14 февраля 2022г. 10:47
Из нормальных людей делают придурков!
0 0
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14 февраля 2022г. 11:16
Не так
0 0
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14 февраля 2022г. 10:38
Россию опустил 20 лет назад великий ПУ. Она утонула
0 0
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14 февраля 2022г. 10:45
Россия вся на допинге сидит!
0 0
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14 февраля 2022г. 12:18
Уже как Путин,Скабеева,Жирик и им подобные опустили Россию, никто так ее не опустит.
0 0
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14 февраля 2022г. 15:54
При чем тут Россия?? Спортсменку просто дисквалифицировали за употребление допинга, таких на этих играх много.
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