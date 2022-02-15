В WADA высказались о деле с допингом в команде России на Олимпиаде-2022
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Результаты станут известны завтра, 14 февраля
13 февраля 22:12
Фото: championat.com
Слушания Спортивного арбитражного суда по делу о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой завершились спустя семь часов.
Объявление результатов состоится завтра, 14 февраля, не ранее 7 утра по киевскому времени, сообщил генсек CAS Матье Риб:
Мы надеемся объявить окончательное решение завтра в районе часа-двух-трех дня.
Отметим, что если решение об отстранении вернется в силу, то ОКР лишат золота в командном первенстве Олимпиады-2022, а Валиеву не допустят к соревнованиям в одиночном фигурном катании.