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В ОКР объяснили, за счет чего удалось оправдать Валиеву в деле о допинге на Олимпиаде-2022

CAS отклонил апелляции МОК, ISU и WADA
Olympics Пекин-2022
14 февраля 12:46
В ОКР объяснили, за счет чего удалось оправдать Валиеву в деле о допинге на Олимпиаде-2022
Фото: championat.com

Олимпийский комитет России выступил с заявлением после решение по делу о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой:

Олимпийский комитет России изначально обратил особое внимание на вопрос соблюдения сроков исследования пробы в Стокгольмской антидопинговой лаборатории. Данный факт также был отдельно отмечен коллегией при вынесении решения.

ОКР продолжает последовательно отстаивать права и интересы российских спортсменов. Вместе с тем, мы считаем исключительно важным проведение полноценного объективного расследования для установления всех обстоятельств ситуации с положительной допинг-пробой спортсменки.

ОКР заинтересован в том, чтобы по итогам правовой процедуры было вынесено объективное, справедливое решение по данному делу.

Напомним, что CAS отклонил апелляции МОК, ISU и WADA.

Источник: olympic.ru Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 5)

Теги

допинг

Комментарии 31

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14 февраля 2022г. 17:34
Да здравствует допинг!
0 0
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14 февраля 2022г. 16:36
Ей 15 лет и конкретно этот препарат помогает работе сердца, но запрещен. Кстати, очень подозрительно, что анализ всплыл после победы хотя был взят еще в декабре
0 0
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14 февраля 2022г. 16:34
:А то что  прошлое наказание России в итоге оказалось ложью, почти во всех случаях и спортсмены  оправданы и им вернули олимпийские медали - это как? Невинно пострадали ребята которые здоровье положили на спорт! Сколько допинг проб провалено , начиная с американца -пловца  Фелпса и пр , но что то США не наказали да и пр примеры Все дело в политике и продажности  ВАДА , которая полностью подчиняется США
0 0
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14 февраля 2022г. 20:57
кому ти брешеш? росіяни завжди брешуть уже 6-й раз це доказано.
0 0
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15 февраля 2022г. 04:23
Как всегда виноваты США,а сами белые и пушистые.
0 0
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14 февраля 2022г. 15:44
Читая, комментарии, на ум приходят только слова: "в бессильной злобе" и "со всей "националистическо" ненавистью"...
0 0
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14 февраля 2022г. 14:05
Неудивительно, что даже суды корумпированны до шнурков!
0 0
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14 февраля 2022г. 13:16
Россия  не только  плевала на весь  мировой спорт своими допинговыми победами,  но и тотально коррумпировала    спортивные суды !  Думаю, результат решения САS  был куплен за некоторое количество миллионов долларов . Такое хамское отношение  "спортсменов" РФ  к использованию  допинга (  "спортсменов" , которым запретили выступать под флагом РФ и которые  не каются) должно заставить МОК  вообще запретить  так называемым спортсменам России принимать участие в ОИ и мировых чемпионатах !  Спорт от этого только выиграет и станет чище !
0 0
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14 февраля 2022г. 15:14
А в остальных командах? Если Йохауг или Майе с гигантским отрывом, это мастерство! А если Большунов, наверное допинг!? Просто другие научились хитрить!!!
0 0
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14 февраля 2022г. 17:14
Мы не можем, но других поносим
0 0
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14 февраля 2022г. 17:41
:(Откуда сколько злости ? Русские всегда подставляют плечо слабому и никогда не желали никому зла. Не надо судить. Просто болейте за сильнейшего невзирая с какой он страны, а проигравших поддержите.
0 0
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14 февраля 2022г. 22:29
👍
0 0
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15 февраля 2022г. 01:23
Руzzкие известные "подставители* плеча или точнее ноги. Финляндия, Польша, Румыния, Иран, Чехия, Венгрия, Чечня, Грузия, Украина. "Не делающие" зла мясники удивляются тому, что их не любит мир
0 0
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15 февраля 2022г. 04:29
Сказано в точку.
0 0
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15 февраля 2022г. 04:27
Ваше плече Украине обошлось тысячами убитых и раненых.Вы способны только воровать чужое и завидовать другим.
0 0
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14 февраля 2022г. 23:06
Перестаньте заглядывать америкосам в рот и увас всё наладится, противно читать статьи украинских, англо-саксонских журналюг, их даже журналистами не назовешь,  одна ненависть и злоба, понятно, что всё это как всегда подстроено, и мелочно, а Валиева умничка- держись, мы сильнее, а слабые всегда пытаются сильному, умному сделать гадость- это в их духе. Всё это подстроено как всегда америкосами, это в их духе.
0 0
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15 февраля 2022г. 04:31
Слушайте своих Соловьевых,Скобеевых и Киселевых-самых честных журнала.
0 0
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14 февраля 2022г. 23:13
Это надо америку изолировать- тогда у всех всё наладится, уже не знают какую б ещё подлость сделать!!
0 0
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15 февраля 2022г. 04:33
Подлость исходит от РФ.
0 0
Ответить
14 февраля 2022г. 23:14
Надо америку изолировать,  тогда у всех всё наладится.
0 0
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14 февраля 2022г. 12:54
"ОКР заинтересован в том, чтобы по итогам правовой процедуры было вынесено объективное, справедливое решение по данному делу." - масквабадщина снова хочет "справедливости". Блин, Газпром уже, наверное задолбался "справедливость" покуупать
0 0
Ответить
14 февраля 2022г. 14:25
Вот тупорылые укропы, прежде чем кого-то винить, на себя посмотрите! Ваши много медалей заработали?вам как тому танцору то снег плохой то ветер то дышать нечем! Сидели бы уже дома, ждать нападения России! Придурки.
0 1
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14 февраля 2022г. 14:52
Заткнись  супермен !Пойди боярышника наверни !Успокойся и начинай мазать жопу вазелином!
0 0
Ответить
14 февраля 2022г. 14:52
Интересно модерация работает.Укроп пропускае а к.а.ц  ап нет)))
0 0
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14 февраля 2022г. 14:53
А чё - реально могут напасть?
0 0
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14 февраля 2022г. 15:19
Ты чё, совсем дурак? Да кому мы нахрен нужны? Большущий чемодан, без ручки!!!
0 0
Ответить
14 февраля 2022г. 15:43
обидно,но єто так....8)
0 0
Ответить
14 февраля 2022г. 17:33
Украина это самые трудолюбие люди ,а  супермен  алкаши
0 0
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15 февраля 2022г. 01:35
Ой, не смеши, нашла трудолюбивый народ:D
0 0
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15 февраля 2022г. 04:36
У Вас с головой все в порядке?
0 0
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14 февраля 2022г. 20:58
бачу дурню й бояришника не треба. Ми чекаємо але сцикливі рашиноїди тільки понти ганяють
0 0
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