Президент НОК Канады: «Мы разочарованы результатом по делу Валиевой»
В ОКР объяснили, за счет чего удалось оправдать Валиеву в деле о допинге на Олимпиаде-2022
CAS отклонил апелляции МОК, ISU и WADA
14 февраля 12:46
Фото: championat.com
Олимпийский комитет России выступил с заявлением после решение по делу о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой:
Олимпийский комитет России изначально обратил особое внимание на вопрос соблюдения сроков исследования пробы в Стокгольмской антидопинговой лаборатории. Данный факт также был отдельно отмечен коллегией при вынесении решения.
ОКР продолжает последовательно отстаивать права и интересы российских спортсменов. Вместе с тем, мы считаем исключительно важным проведение полноценного объективного расследования для установления всех обстоятельств ситуации с положительной допинг-пробой спортсменки.
ОКР заинтересован в том, чтобы по итогам правовой процедуры было вынесено объективное, справедливое решение по данному делу.
Напомним, что CAS отклонил апелляции МОК, ISU и WADA.