В ОКР объяснили, за счет чего удалось оправдать Валиеву в деле о допинге на Олимпиаде-2022

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Олимпийский комитет России выступил с заявлением после решение по делу о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой:



ОКР продолжает последовательно отстаивать права и интересы российских спортсменов. Вместе с тем, мы считаем исключительно важным проведение полноценного объективного расследования для установления всех обстоятельств ситуации с положительной допинг-пробой спортсменки.

ОКР заинтересован в том, чтобы по итогам правовой процедуры было вынесено объективное, справедливое решение по данному делу.